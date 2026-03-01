La Guardia Revolucionaria de Irán quedó bajo el mando de Ahmad Vahidi, acusado del atentado a la AMIA + Seguir en









El nombramiento reaviva el reclamo judicial argentino, ya que el militar iraní figura con alerta roja de Interpol por su presunto vínculo con el ataque terrorista de 1994.

El cambio en el mando militar iraní genera impacto diplomático por tratarse de una figura acusada en una de las causas de terrorismo más sensibles para la Argentina.

El régimen de Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi, un militar que figura como prófugo de la justicia argentina por su presunta participación en el atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En tanto, Israel llevó adelante nuevos ataques sobre Teherán y confirmó la muerte de 40 altos comandantes iraníes "en un minuto".

El nombramiento fue difundido por la agencia estatal Mehr y se produce en medio de una crisis institucional causada por la muerte de altos mandos militares y del líder supremo iraní en recientes ataques de Estados Unidos e Israel, según informaron medios internacionales.

Ahmad Vahidi Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria Iraní. Vahidi, quien ya había tenido cargos de alto rango en las estructuras de poder iraní, cuenta con pedidos de captura internacional vigentes por su rol en la voladura de la AMIA en Buenos Aires, un ataque terrorista que dejó decenas de muertos y cientos de heridos en 1994.

La reestructuración del mando militar en Irán se da como respuesta a las pérdidas sufridas por la cúpula castrense tras los bombardeos, y la elección de Vahidi reafirma la continuidad de figuras vinculadas al ala más dura del establishment iraní pese a las alertas rojas que pesan sobre él por delitos de terrorismo internacional.

Argentina había pedido la detención de Ahmad Vahidi "La Argentina reclama la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas, y continúan en sus puestos de poder con total impunidad", decía el comunicado emitido por Cancillería en abril del 2024.

Asimismo, explicaba que "uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA. Este individuo es actualmente Ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días". De esa manera, de acuerdo al comunicado oficial, "a pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol con sede en Lyon emitió una Circular Roja para su detención". "Paralelamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición a la Argentina", finalizó Cancillería.

