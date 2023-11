Jalil, optimista por coparticipación del impuesto al cheque: "Está acordado entre todos"

RAUL JALIL.mp4 El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Ámbito

Consultado acerca de cómo será su vínculo con el presidente electo, Javier Milei, Jalil respondió: "No nos conocemos". No obstante, añadió: "Yo no soy partícipe del ajuste, soy partícipe de salir para adelante, de trabajar todos juntos".

"Vamos a estar para acompañar, para trabajar con el presidente electo. Lo mejor es acordar, si acordamos la gestión a través del diálogo la Argentina tiene mucho futuro y Catamarca también", dijo al exponer ante la UIA.

Gobernadores acordaron con Sergio Massa financiamiento para pagar los sueldos y aguinaldos

Gobernadores peronistas, de Juntos por el Cambio (JxC) y de fuerzas provinciales se reunieron el miércoles con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien se comprometió a garantizar los fondos para que las provincias puedan hacer frente al pago de sueldos y aguinaldos de la administración pública en el mes próximo, una de las inquietudes transversales a todos los mandatarios, indistintamente de su pertenencia política. Tras el encuentro, Massa anunció que los fondos se financiarán mediante “el pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal 2018, sin afectar el Presupuesto 2024”.

Por ese concepto el giro será superior a los $110.000 millones, pero además se prevén Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $230.000 millones adicionales. Asimismo, los gobernadores redactaron un proyecto que pidió al Gobierno enviar al Congreso para que se coparticipe el 50% del impuesto a los débitos y créditos bancarios. El texto lo redactó el electo mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lo corrigió el bonaerense Axel Kicillof y lo firmaron todos.

Los jefes provinciales arribaron al Ministerio de Economía cerca de las 17, aprovechando que algunos estaban en la Ciudad, ya que tanto el peronismo como JxC tuvieron cumbres esta semana para delinear una hoja de ruta de cara a la asunción de Javier Milei. Un puñado de ellos ya se habían reunido con el excandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) el martes pasado, en búsqueda de resolver el golpe a las arcas provinciales que significaron las modificaciones en Ganancias y la quita al IVA a los productos de la canasta básica, ambos impuestos provinciales.