Javier Milei encabezó encuentro con Gabinete y mantiene reuniones de trabajo

Adorni: "Hemos encontrado un paciente en terapia intensiva y no vamos a permitir que se muera"

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, "apuntan al superávit o equilibrio de las cuentas públicas", y señaló: "Hemos encontrado un paciente en terapia a punto de morirse, y no estamos dispuestos a permitir que ese paciente se muera".

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno antes de una reunión de Gabinete nacional, Adorni indicó que el paquete de medidas anunciadas ayer "eran necesarias e inevitables para lo que viene: el plan de reformas estructurales que se conocerán en las próximas semanas".

Al respecto, remarcó que "nuestra premisa es el déficit cero", y señaló que "el paquete de medidas que anunció Caputo dan por tierra el déficit fiscal" y "apunta al superávit o equilibrio de las cuentas públicas"

"No se puede gastar más de lo que ingresa. Eso no es negociable porque sabemos que deriva en crisis de deuda o en inflación", dijo el portavoz de Presidencia de la Nación.

Sobre la herencia recibida, remarcó que "hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse, y no estamos dispuestos a permitir que ese paciennte se muera".

En ese sentido, indicó que "no hay que tenerle miedo a la verdad, sino a no actuar en consecuencia", y reiteró que "nosotros no vamos a mentir".