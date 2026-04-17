El Wall Street Journal advierte riesgos para la reelección de Javier Milei por la crisis social y política

El influyente diario estadounidense puso el foco en el desgaste del oficialismo, la pérdida de paciencia social y los obstáculos que enfrenta el plan libertario en medio del ajuste y las causas judiciales.

El diario The Wall Street Journal advirtió que el programa de reformas impulsado por Javier Milei enfrenta un escenario cada vez más complejo , marcado por el deterioro social, los conflictos judiciales y las denuncias de corrupción . Según el medio estadounidense, ese combo amenaza no solo la continuidad del plan económico del Presidente, sino también sus chances de lograr la reelección en 2027.

En su análisis, el periódico sostuvo que la gestión libertaria comenzó a chocar con problemas que históricamente condicionaron a la dirigencia argentina: caída del poder adquisitivo, aumento del desempleo, trabas en la Justicia y escándalos políticos. Si bien reconoció que el Gobierno logró aplicar un fuerte ajuste del gasto, reducir la inflación y estabilizar la moneda, remarcó que esos avances todavía no se traducen en una mejora perceptible para buena parte de la sociedad. De hecho, el diario resumió que Milei “aplicó profundos recortes del gasto, bajó la inflación y estabilizó la moneda, pero los votantes todavía no ven el beneficio” .

El artículo señala que la paciencia social empieza a agotarse , citando encuestas que muestran una baja en la imagen del mandatario y un malestar creciente vinculado, sobre todo, a los salarios y al empleo. De acuerdo con ese diagnóstico, Milei todavía conservaría posibilidades de imponerse en una futura elección presidencial, aunque más por la debilidad de la oposición que por una consolidación de la confianza en su administración.

Para el diario, el experimento económico libertario produjo resultados dispares: mientras sectores exportadores como Vaca Muerta y la minería mostraron dinamismo, con nuevas inversiones y mayor ingreso de divisas, ese avance “ha hecho poco para levantar la economía doméstica”. En esa línea, el Wall Street Journal advirtió que la inversión en sectores generadores de empleo, como la industria manufacturera y los servicios, “sigue siendo débil” y que el desempleo “ha aumentado”.

Según la nota, las reformas estructurales tardan más en mostrar resultados que lo que dura un mandato presidencial y, mientras tanto, el oficialismo necesita sostener la confianza pública para evitar un desgaste prematuro. En esa lógica, la aparición de nuevas denuncias de corrupción aparece como un factor especialmente sensible para el Gobierno. El artículo incluso remarca que esas acusaciones “no podrían haber llegado en peor momento” para la administración libertaria.

El impacto del caso $Libra y Adorni

Entre esos elementos, The Wall Street Journal destacó la reaparición del caso $Libra, la criptomoneda que volvió a generar interrogantes sobre el rol de Milei en su promoción. El diario recordó que fiscales investigan si el episodio pudo haber formado parte de una maniobra de uso de información privilegiada y subrayó que recientes registros telefónicos exhibieron contactos entre el Presidente, el lobista Mauricio Novelli y Karina Milei durante la noche del lanzamiento del activo digital. El Presidente niega haber tenido participación directa y hasta ahora no fue imputado.

La publicación agregó que el caso podría seguir reapareciendo como una de las principales líneas de ataque de la oposición contra el mandatario y su círculo íntimo. A eso sumó otra investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y eventual mal uso de fondos públicos. No obstante, aclaró que para muchos argentinos la corrupción no figura hoy entre las urgencias centrales, eclipsada por la preocupación por los ingresos y el trabajo.

El artículo también remarca que la resistencia sindical y los límites judiciales complican la implementación del programa oficial. Si bien Milei consiguió algunos avances legislativos y logró aprobar cambios relevantes en el Senado, buena parte de su agenda aún depende de un Congreso donde no cuenta con mayoría propia. Además, decisiones recientes de la Justicia, como la suspensión de aspectos de la reforma laboral, introducen un factor de incertidumbre que, según los analistas citados, desalienta inversiones. En ese punto, el texto advierte sobre “los límites de gobernar sin consenso”, una definición con la que cierra su diagnóstico sobre el momento político del oficialismo.