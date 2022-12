Jorge Macri quiere ser el único candidato PRO

Entonces el jefe de Gobierno animó otras candidaturas al tiempo que insistió que, como Mauricio Macri y como Bullrich busca que la Ciudad siga gobernada por el PRO. Así, Larreta se mostró con la ministra de Educación, Soledad Acuña, quien lanzó así su precandidatura a la jefatura de Gobierno. Luego encabezó también el lanzamiento del ministro de Salud, Fernán Quirós y también el del legislador porteño Emmanuel Ferrario, el jefe de la Legislatura y vicejefe de Gobierno en la práctica en cada ausencia de Larreta.

A esos candidatos del PRO se suma el radical Martín Lousteau, quien busca nuevamente competir por la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que aliados de Juntos por el Cambio, como Republicanos Unidos ya mostraron las mismas intenciones, el propio Ricardo López Murphy y el legislador Roberto García Moritán.

Como sea, Jorge Macri buscará ser el único candidato en una interna de verano que podría alargarse hasta el otoño 2023 para su definición.

El ministro lo viene manifestando y volvió con esa idea el fin de semana.

Para Jorge Macri Juntos por el Cambio debería tener “un solo candidato en la Ciudad”y en ese sentido asegura que quiere mostrar “ser el mejor” de la oferta electoral. De esa manera, aún camino a las PASO, los candidatos de Juntos por el Cambio deberían protagonizar algún tipo de eliminatorias confrontando en sus estilos y propuestas en el camino a las urnas y a la vez sin dañar la candidatura presidencial de Larreta.

“Estoy preparándome para ser el mejor candidato del PRO. Yo creo que tenemos que tener un solo candidato en la Ciudad y quiero ser el mejor. Tengo experiencia en gestionar una ciudad como es Vicente López, más pequeña, pero experiencia al fin”, describió el ministro de Larreta ante las radios.

Además, Jorge Macri dijo que creía “que puede llegar a haber dos candidatos en una PASO, pero sino creo que tenemos que tener un candidato. Y tengo una gestión para defender, como hizo Mauricio, como hizo Horacio, y tengo ganas de ser esa continuidad”.

“No se si algunos creen o no que el kirchnerismo o peronismo se terminó, pero creo que están dispuestos a hacer de todo para sostener el poder, así que nunca los doy por terminados, sería un error. Siempre hay que estar atentos de explicarle a la gente de porque hay que votarnos. Muchos pueden creer que ya se terminó, pero yo no, porque los conozco”, consideró Jorge Macri.

En otro sentido, el ministro porteño se refirió al oficialismo sosteniendo que en el Frente de Todos “entre ellos se llevan muy mal, y eso da un gobierno muy malo, pero la elección la ganaron”. En cuanto a la condena que recibió la vicepresidenta Cristina de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sostuvo que fue “una buena noticia”.

“La condena a Cristina me parece una buena noticia, pero yo sigo atento. No le creo cuando dice que no será candidata. Es un paso importante porque la han condenado estando en el cargo.

Entiendo que para algunos la condena no alcance, pero es una buena señal. Igual permanezco alerta”, resaltó Jorge Macri y finalizó diciendo que “hubo más silencio que otras veces en el peronismo, no sé si es para correrse ellos o para no darle mayor trascendencia al tema”.