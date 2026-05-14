El BCRA admite que la demanda de dinero es menor a la que esperaba, pero asegura que la inflación igual bajará

En su último Informe de Política Monetaria, la entidad admite que la demanda de dinero del público está por debajo de lo esperado. A pesar de que el circulante es menor, suben los precios. Tres explicaciones de la entidad para ese fenómeno.

El BCRA admite que la demanda de pesos no funciona como esperaba al lanzar la Fase 4.

El Banco Central reconoció que la demanda de pesos de parte del público, uno de los factores mas importantes para que baje la inflación , se ubicó por debajo de lo que esperaba al lanzar lo que denomina Fase 4 del Programa de Estabilización en enero. Aún así, señala que el índice de precios va a caer en en el corto plazo.

"Mientras la demanda de activos en pesos creció fuertemente (bonos en pesos), la demanda de dinero transaccional evidenció un menor dinamismo que el previsto en la estimación del Informe de Política Monetaria (IPOM) de diciembre", dice el BCRA en el punto 50 del ultimo IPOM publicado en las últimas horas.

Cabe señalar que el consenso de los economistas es que e l programa de estabilización del Gobierno tenía como supuesto un incremento de la demanda de dinero de parte del público que no se concretó , como ahora también indica la entidad. Es por eso que el presidente Javier Milei anticipaba un desplome de precios para mediados de año.

En diciembre de 2025 el BCRA anunció la Fase 4, que contemplaba la compra de u$s10.000 millones de dólares para las reservas , en línea con los reclamos del mercado y el FMI. La emisión necesaria para esa operación, se suponía, iba a ser absorbida por la demanda de dinero del público sin necesidad de ser esterilizada. Al final, el excedente de pesos no se lo queda el público, sino que está siendo aspirado por el Tesoro Nacional mediante bonos en moneda local.

El BCRA indica que en términos de PBI, los medios de pago tradicionales, medidos a través del M2 privado transaccional -incluyen el circulante más los depósitos en bancos a la vista- "se ubicaron cerca del segundo desvío por debajo del escenario base proyectado".

"En abril, dicha variable representó 5,6% del PBI, 0,3 puntos menos que en diciembre pasado. A precios constantes y ajustada por estacionalidad, presentó una contracción promedio mensual de 1,6% en el primer cuatrimestre del año", dice el reporte. El informe del BCRA indica que el organismo esperaba que el M2 se ubicara por encima del 6% a esta altura del año.

Las tres razones del BCRA

La entidad identifica tres razones por las cuales los agentes económicos demoran en querer quedarse con pesos. En primer lugar, considera que la baja de tasas de interés "demoró mas tiempo en materializarse".

En segundo lugar, señala que la demanda de títulos "dólar linked" en el mercado "sugiere que el ciclo de 'capex' (gastos de capital) de las empresas, que impacta sobre la demanda de dinero, lo viene haciendo con un rezago relativo al momento de liquidación de divisas del financiamiento".

En tercer orden, la entidad sugiere que el mayor uso de medios electrónicos de pagos podría estar impactando en la demanda de moneda. "El circulante en poder del público fue perdiendo participación relativa dentro del M2 privado transaccional", señala el reporte.

El mismo detalla que "los Fondos Comunes de Inversión Money Market (de retiro inmediato) ganaron relevancia como vehículos de liquidez". "Estos fondos muestran una creciente participación de personas humanas y una ampliación sostenida de los horarios de rescate con acreditación inmediata, lo que los volvió crecientemente transaccionales", señala la entidad. De hecho, define que "a efectos prácticos funcionan en algunos casos como medio de pago".

El IPOM indica que "en contraste, los medios de pago tradicionales, medidos a través del M2 privado transaccional, incluyen únicamente los pagos directos (circulante y vista tradicional), pero no contemplan aquellas operaciones intermediadas de manera mayorista a través de los FCI MM" (Money Market).

El BCRA espera una caída de la inflación en el corto plazo

El informe de la entidad plantea que "se espera una disminución de la tasa de inflación mensual en el corto plazo". Eso, según indica, se debe a la política de "prudencia fiscal y monetaria".

Para los directivos del BCRA, no hay condiciones macroeconómicas para que haya una inflación al alza. Tal cual lo viene indicando el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus ultimas presentaciones públicas, el BCRA precisa que "el reacomodamiento de precios relativos por condiciones de mercados específicos explica la dinámica reciente de la inflación". Es decir, suben algunos precios, relacionados con servicios, y otros se mantienen más estables, sobre todo, debido a la guerra en Irán y el impacto en el precio de la energía. En ese sentido, descarta que se pueda producir en efecto de "segunda ronda", lo que quiere decir que los agentes económicos vuelvan a subir sus precios "por las dudas", luego del primer impacto.

La entidad considera que "la ausencia de inercia inflacionaria a nivel macroeconómico permite pensar que el impacto en el precio de la energía no se extenderá al resto de los mercados de factores y de bienes domésticos".