Poner a trabajar los dólares: Banco Macro lanzó un fondo para invertir en activos globales, ¿cuánto puede rendir?

El banco presentó “PINT”, un fondo para invertir en renta fija global desde Argentina, con acceso en dólares “cable”. Cuenta con beneficios impositivos y una expectativa de retorno superior al de los bonos del Tesoro de EEUU.

En momentos en que comienza a expandirse entre los inversores argentinos la búsqueda de cobertura internacional, dolarización y diversificación fuera del riesgo local, Banco Macro lanzó una nueva propuesta para canalizar inversiones en activos globales y captar parte de los dólares “cable” que hoy permanecen depositados en cuentas y plataformas del exterior.

Con ese telón de fondo, la entidad lanzó oficialmente “PINT - Fondo Pionero Internacional” , un nuevo fondo común de inversión desarrollado junto a MFS Investment Management, una de las mayores gestoras globales de renta fija (hace más de 100 años creó el primer fondo de inversión abierto de los Estados Unidos), con la que buscará ofrecer exposición a bonos corporativos internacionales desde una estructura regulada localmente.

La apuesta llega en un contexto donde cada vez más inversores argentinos -especialmente perfiles conservadores- buscan alternativas para dolarizar y diversificar carteras fuera del riesgo argentino, muchas veces enviando fondos a brokers internacionales o directamente sacando capital del sistema financiero local

"Para Banco Macro , este lanzamiento es muy positivo porque continúa impulsando el desarrollo de nuestro mercado de capitales. A este nuevo fondo en dólares de la familia Pionero podrán acceder los inversores calificados. El objetivo principal es brindarle a nuestros clientes la posibilidad de buscar alternativas a nivel global dentro del mercado de capitales argentino, con las ventajas de estar en un Fondo local", expresó Mateo Brito , presidente de Macro Fondos de Banco Macro.

“Lo que estamos buscando con este nuevo Fondo Pionero es darle una alternativa internacional a nuestros clientes, de baja volatilidad, ventajas impositivas y con un perfil conservador, y de esta forma construir un eslabón más en el acompañamiento de Macro en el desarrollo de sus inversiones", agregó Brito.

mateo brito

En ese sentido, Brito reconoció que en la entidad existen muchas “cuentas comitentes con dólares cable que están ociosos y hoy no podíamos ofrecerles nada localmente”.

Macro Fondos es la cuarta administradora de la industria de FCI, con un patrimonio bajo gestión que ronda los 6 billones de pesos. Con esta incorporación, la familia Pionero alcanza las 37 variantes, cubriendo desde opciones de Money Market y Renta Fija hasta Renta Variable y Mixta.

El producto estará orientado a inversores calificados y funcionará bajo el régimen “7 BIS”, la estructura regulatoria que permite a fondos locales incorporar activos internacionales y ofrecer exposición global operando dentro del mercado de capitales argentino.



"En MFS nos complace acompañar a Banco Macro y formar parte de este programa innovador, con el objetivo de ampliar el acceso al mercado de capitales para los inversores argentinos", afirmó, en tanto, Stephan Von Hartenstein, director de LatAm para MFS.

Cómo funcionará el fondo y cuánto puede rendir

La presentación técnica del nuevo fondo estuvo a cargo de Ricardo Martín Muñoz, CEO de Macro Fondos, quien explicó que el lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia para ampliar la oferta de productos de largo plazo y salir de la fuerte concentración actual en money markets. “Creemos en el largo plazo, creemos en el 2030, creemos en Argentina”, sostuvo el ejecutivo.

Según explicó, el fondo permitirá invertir en activos internacionales desde una estructura local y con ventajas impositivas relevantes, ya que el régimen contempla exención del impuesto a las Ganancias para personas físicas. “Voy a poder operar un fondo local con activos del exterior y ese rendimiento va a estar exento de Ganancias”, destacó.

La operatoria será similar a la de cualquier fondo abierto local:

rescate en 48 horas ;

; suscripción en dólares cable ;

; y un monto mínimo equivalente a u$s1.000.

El corazón de la cartera estará compuesto por dos fondos administrados por MFS:

uno centrado en crédito corporativo investment grade ;

; y otro en high yield global.

A eso se sumarán posiciones de liquidez y coberturas activas administradas vía ETFs. La expectativa de retorno objetivo se ubica “arriba del 5% anual en dólares” para un perfil conservador. Desde la entidad remarcaron además que el fondo buscará combinar deuda de mercados desarrollados y emergentes, diversificando sectores y geografías.

Qué está viendo una de las principales gestoras del mundo sobre la IA, geopolítica y renta fija

La figura internacional del evento fue Pilar Gómez Bravo, CIO de renta fija de MFS, quien viajó desde Londres para presentar la visión global de la firma y explicar por qué la renta fija volvió a ganar atractivo en el actual escenario internacional.





pilar

Durante su exposición, la ejecutiva describió el contexto actual como “el problema de las tres fuerzas”:

la explosión de inversiones vinculadas a inteligencia artificial ;

; el crecimiento del crédito privado ;

; y el aumento del riesgo geopolítico global.

Según explicó, la inteligencia artificial está generando una competencia creciente por el capital en el mercado estadounidense, mientras que el crecimiento del “shadow banking” (“banca en las sombras", es decir, conjunto de entidades financieras que realizan actividades similares a las de un banco, como prestar dinero o financiar empresas, pero sin estar reguladas como los bancos tradicionales) obliga a monitorear la exposición de los bancos tradicionales al crédito privado.

Aun así, sostuvo que la renta fija vuelve a ofrecer rendimientos atractivos en relación con el riesgo asumido, especialmente en compañías defensivas y emisores de alta calidad crediticia. “El crédito no necesita mucho: se conforma con que no haya recesión”, resumió.

La especialista señaló que MFS mantiene una posición sobreponderada en crédito corporativo investment grade global, especialmente en sectores defensivos como utilities, infraestructura, comunicaciones.

“Argentina volvió al radar, pero muchos fondos internacionales miran el 2027”

Ante una consulta de Ámbito sobre una eventual vuelta de Argentina a los mercados internacionales de deuda, Gómez Bravo aseguró que el país volvió a entrar en el radar de los inversores globales, aunque advirtió que el calendario electoral sigue siendo un factor de cautela.

“Argentina es el optimismo eterno”, definió la ejecutiva, quien habló de un “renacimiento” de las expectativas positivas sobre la economía local a partir de los cambios implementados en el último tiempo.

Sin embargo, aclaró que muchos fondos internacionales todavía observan con atención el escenario político hacia 2027 antes de asumir posiciones más agresivas en deuda soberana argentina. “Todavía hay un poco de miedo a entrar cuando tenés la incertidumbre de las elecciones presidenciales del año que viene”, sostuvo.





macro varios "Dicky" Muñoz, CEO de Macro Fondos; Pilar Gomez-Bravo, CFA de MFS; Mateo Brito, presidente de Macro Fondos; y Juan Parma, CEO de Banco Macro, durante la presentación del fondo “PINT - Fondo Pionero Internacional”.

En esa línea, consideró que una vuelta plena de Argentina a los mercados internacionales probablemente tenga más chances de consolidarse después del proceso electoral, cuando exista “un recorrido más visible” sobre la continuidad económica y política del programa actual.

La ejecutiva también destacó la reciente mejora de calificación soberana por parte de Fitch Ratings y sostuvo que podrían registrarse nuevas subas de rating si continúa la actual trayectoria macroeconómica. No obstante, advirtió que el mercado suele anticiparse a las agencias calificadoras.

“Los precios se mueven antes que las agencias de crédito. Las agencias suelen llegar tarde y terminan ratificando lo que ya está pasando en el mercado”, explicó. Aun así, remarcó que las mejoras de calificación siguen siendo relevantes porque amplían el universo de fondos internacionales habilitados para invertir en deuda argentina y pueden facilitar una mayor asignación de capital hacia el país.