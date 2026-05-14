La nueva temporada de una de las comedias de Disney mejor puntuadas por la crítica y los espectadores + Agregar ámbito en









La serie que está causando furor en la plataforma por su formato de falso documental y sus ácidos cuestionamientos al sistema.

El falso documental que está causando furor y no te podés perder en Disney+. Imagen: Freepik

Disney + continúa consolidándose como una plataforma de referencia para los amantes de las historias de calidad, expandiendo su catálogo con propuestas que van más allá del entretenimiento convencional. En su búsqueda por ofrecer contenidos diversos, el gigante del streaming logró destacarse con series y películas que combinan el humor inteligente con la crítica social.

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Dentro de este panorama de éxitos, destaca una serie que ha logrado cautivar de forma unánime a la crítica especializada y al público general. Con un estilo fresco y una estructura que recuerda a los grandes referentes del género, esta obra vuelve con nuevos capítulos para explorar las dinámicas cotidianas. Se trata de Abbott Elementary, el falso documental que está revolucionando la pantalla.

Abbot Elementary La serie donde los problemas se transforman en situaciones graciosas, en Disney+. Imagen: Disney

De qué trata Abbott Elementary La serie nos sumerge en el día a día de la escuela primaria Willard R. Abbott, una institución pública en Filadelfia que enfrenta constantes limitaciones presupuestarias y falta de recursos. A través de la técnica del "mockumentary" o falso documental, donde los personajes rompen la cuarta pared para hablar directamente a cámara, la producción logra un equilibrio perfecto entre la comedia hilarante y el realismo crudo del sistema educativo.

El corazón de la historia reside en un grupo de docentes apasionados y diversos que, a pesar de las adversidades y la gestión cuestionable de su directora, hacen todo lo posible por brindarles un futuro mejor a sus alumnos. La trama explora los vínculos que se forman entre los maestros veteranos, ya curtidos por los años de servicio, y los novatos que llegan con un optimismo inquebrantable que choca constantemente con la realidad del aula.

Abbot Elementary Con humor satírico y una fuerte crítica, la serie está siendo disfrutada por espectadores y críticos, en Disney+. Imagen: Disney Es bastante similar, por su estructura, a clásicos como The Office y por su vocación pedagógica a Merlí. La serie logra retratar con humor situaciones que podrían ser trágicas. Desde la falta de material didáctico hasta los problemas edilicios, cada capítulo utiliza la sátira para realizar una crítica constructiva sobre el estado de la educación pública estadounidense, sin perder nunca el optimismo ni la calidez humana. Disney+: tráiler de Abbott Elementary Embed - Colegio Abbott (2021) Comedia Disney+ Trailer Sub Español 4K 60fps Disney+: elenco de Abbott Elementary Quinta Brunson (Janine Teagues)

Tyler James Williams (Gregory Eddie)

Janelle James (Ava Coleman)

Lisa Ann Walter (Melissa Schemmenti)

Chris Perfetti (Jacob Hill)

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