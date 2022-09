José Mayans pidió frenar el juicio por Vialidad tras el atentado contra Cristina

Sobre la polémica investigación en la que interviene el fiscal Diego Luciani, Mayans consideró que "tiene un montón de vicios" por lo que "debería ser parado en forma inmediata". "En ese juicio se gestó el germen de la violencia extrema. Debería ser parado por la Corte Suprema”, afirmó en referencia al ataque sufrido por Cristina el jueves por la noche.

En esa línea, sostuvo que el fiscal que le pidió 12 años de condena a la vicepresidenta, “hizo un show mediático". “Generaron en el fiscal un ídolo con pies de barro, porque no cumplió los objetivos básicos de la acusación”, opinó sobre la defensa que la oposición hizo del magistrado.

“(Luciani) Hizo un show porque no tenía otra cosa. Le niegan a la defensa todo lo que es básico. Cuando van a ese extremo es cuando Cristina dice que ya tienen hecho el fallo”, advirtió. “Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada, que no respeta su debido proceso. Hay que parar ese juicio. ¡Hay que pararlo ya!”, expresó.

“¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso”, sintetizó.

Sobre la noticia en torno al teléfono celular del acusado del intento de homicidio, Fernando André Sabag Montiel, y el reseteo de fábrica del dispositivo, Mayans observó: “Hay que ver qué pasó ahí. La pericia tiene que determinar qué pasó. Cuando lo atraparon tenía el celular con él. ¿Con quién se contactaba esta persona para que lo puedan borrar en forma inmediata?”. “Es una prueba fundamental. Me llama la atención”, precisó.