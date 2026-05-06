Cuáles son los medicamentos de PAMI que tienen entre 40 y 80% de descuento

El esquema vigente mantiene distintos niveles de cobertura, según el tipo de tratamiento y la situación del afiliado.

El sistema de medicamentos del PAMI mantiene un esquema escalonado de cobertura, que va desde el 40% hasta el 100%, dependiendo del tipo de tratamiento, la frecuencia de uso y la situación económica del afiliado. No existe una única lista cerrada con porcentajes fijos: el descuento se define por categorías médicas y condiciones específicas.

La lógica del programa sigue una consigna: cuanto más prolongado o crítico es el tratamiento, mayor es la cobertura. En cambio, los medicamentos de uso ocasional tienen un nivel de descuento menor.

El nivel más bajo de cobertura dentro del sistema corresponde a los medicamentos de uso eventual . En estos casos, el descuento es del 40% sobre el precio de referencia.

Este grupo incluye tratamientos de corta duración , indicados para afecciones puntuales. Por ejemplo, antibióticos, analgésicos o medicamentos para cuadros agudos, que no requieren continuidad en el tiempo.

El criterio central es que no forman parte de una patología crónica. Por eso, el beneficio es menor en comparación con otros tratamientos más complejos. Esto significa que el afiliado paga el 60% restante del valor del medicamento, siempre dentro de farmacias adheridas al sistema.

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Medicamentos con hasta 80% de descuento

El segundo nivel de cobertura es el más utilizado por los afiliados. Incluye descuentos que van del 50% al 80% y se aplica a tratamientos para enfermedades crónicas o de larga duración. En este grupo entran medicamentos de uso frecuente en adultos mayores, especialmente para patologías como hipertensión, colesterol, problemas cardíacos o enfermedades neurológicas. Entre los ejemplos más comunes aparecen:

fármacos cardiovasculares como enalapril, losartán o atenolol

medicamentos para colesterol como atorvastatina o simvastatina

tratamientos respiratorios como salbutamol o budesonida

anticoagulantes como warfarina o acenocumarol

tratamientos neurológicos como levodopa o valproato

Este tipo de cobertura busca garantizar continuidad en tratamientos que deben sostenerse en el tiempo, reduciendo el impacto económico en los afiliados. El porcentaje exacto dentro de ese rango depende del medicamento, la patología y la indicación médica. En algunos casos, el afiliado puede pagar solo el 20% del valor final.

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PAMI: cuáles son los medicamentos con 100% de cobertura

El nivel más alto del sistema es la cobertura total. En estos casos, el afiliado no paga nada por el medicamento, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Este beneficio se aplica principalmente a tratamientos de alto costo o enfermedades complejas. Entre los principales grupos incluidos están:

tratamientos para diabetes (insulina, hipoglucemiantes)

medicamentos oncológicos y oncohematológicos

tratamientos para VIH y hepatitis B y C

medicación para hemofilia

tratamientos posteriores a trasplantes

enfermedades como artritis reumatoidea o insuficiencia renal crónica

Además, existe un mecanismo fundamental: el subsidio. A través de este sistema, los afiliados que no pueden afrontar el costo de los medicamentos pueden acceder a cobertura total, incluso si el tratamiento no está en el listado principal.

Para obtener este beneficio, el organismo evalúa ingresos, patrimonio y situación personal. En general, está dirigido a jubilados con ingresos bajos y sin cobertura médica adicional.

El porcentaje de cobertura puede variar según la presentación del medicamento o el laboratorio.

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El acceso se realiza mediante receta electrónica emitida por el médico de cabecera. Una vez cargada en el sistema, la farmacia valida automáticamente el porcentaje de descuento y el afiliado puede retirar el medicamento con su DNI y credencial.

También hay controles adicionales para acceder a la cobertura total, especialmente en el caso del subsidio. El organismo revisa ingresos, bienes y otras variables antes de aprobar el beneficio. Durante 2026, el sistema mantuvo la estructura de descuentos, pero incorporó controles más estrictos para la cobertura total.

Esto implica que no todos los afiliados acceden automáticamente al 100%, incluso si tienen una enfermedad incluida en el programa. Deben cumplir con condiciones socioeconómicas específicas.

Al mismo tiempo, se sostiene el esquema de descuentos parciales, que sigue siendo el principal mecanismo de acceso para la mayoría de los afiliados.