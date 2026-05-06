Cuáles son los fundamentos del fallo que condenó a Juan Darthes en Brasil por abusar de Thelma Fardin

El actor argentino recibió una pena de seis años de prisión. La sentencia habla de desigualdad de poder y aprovechamiento.

La Justicia Federal de Brasil confirmó en las últimas horas la condena a Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin , en un fallo que volvió a poner el foco en la relación de poder existente entre el actor y la actriz al momento de los hechos denunciados.

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El episodio ocurrió en 2009 durante una gira laboral en Managua, Nicaragua , cuando ambos integraban el elenco de una producción juvenil y compartían alojamiento en un hotel de la capital nicaragüense.

La resolución fue firmada por el juez federal André Custodio Nekatschalow , quien rechazó los planteos presentados por la defensa del actor y sostuvo que existieron elementos suficientes para acreditar el abuso sexual denunciado por Fardin, que entonces tenía 16 años.

En el fallo el tribunal remarcó que la situación se desarrolló en un contexto de fuerte asimetría entre el acusado y la víctima.

“La violencia se extrae exactamente de la perspectiva espacial y temporal en que fueron practicados los hechos: de un lado, un hombre fuerte, actor conocido y admirado por todo el elenco; del otro, una adolescente de 16 años, con su cerebro aún en formación, que en el momento de los hechos ‘ni siquiera tenía clara dimensión de lo que estaba ocurriendo’”, sostuvo la sentencia.

Los magistrados consideraron probado que Darthés se aprovechó de una situación de vulnerabilidad psicológica y de una relación desigual de poder.

El testimonio de Thelma Fardin y las pruebas

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la valoración del relato de la actriz. Para la Justicia brasileña, en los delitos sexuales “la declaración de la víctima cobra especial relevancia” siempre que se encuentre respaldada por otros elementos, algo que, según el tribunal, ocurrió en este caso.

Durante su declaración judicial, Thelma Fardin describió la secuencia ocurrida en la habitación del hotel. Según consta en el expediente, relató que ingresó al cuarto del actor porque él la invitó a usar el teléfono y que allí fue obligada a mantener distintos actos sexuales contra su voluntad.

La sentencia señaló que el relato mantuvo coherencia a lo largo del proceso y quedó respaldado por otros testimonios.

Dos compañeras del elenco, María Sol Berecoechea y María Belén Berecoechea, declararon que Fardin les contó lo ocurrido apenas un día después del episodio. Sus testimonios fueron considerados consistentes y compatibles entre sí.

“No hay contradicción en la versión relatada por la víctima en sede judicial. Las declaraciones de las testigos confirmaron lo sucedido y fueron armoniosas entre sí”, destacó el tribunal.

El impacto psicológico y la demora en denunciar

Entre las pruebas analizadas también figuró un informe psicológico que describió cuadros de angustia, ansiedad y síntomas compatibles con estrés postraumático vinculados al abuso denunciado.

Además, la Justicia descartó cuestionamientos relacionados con la demora en la presentación de la denuncia. Los jueces sostuvieron que esa situación resulta frecuente en víctimas adolescentes de abuso sexual debido al trauma, la disociación y el miedo social.

Thelma Fardin.jpg Thelma Fardín denunció los hechos en 2018. elDiarioAR.com

El fallo también recordó que otras mujeres, entre ellas Carla Rivero y Ana Inés Coacci, aportaron testimonios sobre situaciones de abuso que involucraban al mismo acusado.

Los argumentos rechazados de la defensa

La defensa de Juan Darthés intentó impugnar la competencia de la Justicia brasileña, cuestionó las pruebas y sostuvo que no existieron elementos suficientes para acreditar violencia o amenaza grave.

Sin embargo, el tribunal rechazó esos argumentos y sostuvo que, dada la diferencia etaria y el contexto de vulnerabilidad, existió una violencia implícita derivada del aprovechamiento de la situación.

También desestimó las afirmaciones que sugerían que la denuncia respondía a intereses mediáticos o a una búsqueda de notoriedad.

“No es creíble que alguien se declare víctima de un delito sexual para obtener ventaja o dar visibilidad a un movimiento social”, afirmó la Justicia brasileña, que además señaló que no se comprobó ningún beneficio obtenido por Fardin o las testigos a raíz del proceso judicial.

La conclusión de la Justicia de Brasil

Respecto de la jurisdicción, el fallo explicó que Brasil debía intervenir porque Darthés es ciudadano brasileño y se encontraba en ese país tras los hechos denunciados.

El tribunal recordó que la Constitución brasileña impide la extradición de ciudadanos nacionales y que los tratados internacionales obligan al Estado a evitar situaciones de impunidad en delitos graves.

En su resolución, los jueces remarcaron que el comportamiento posterior de la víctima no puede utilizarse para desacreditar el relato ni responsabilizarla por lo ocurrido.

“Forzar la práctica de un acto sexual en estas circunstancias tiene en sí una violencia subyacente que no puede ser desconsiderada”, concluyó el fallo.