Caso Manuel Adorni: declara el hijastro de una de las jubiladas prestamistas

La Justicia continúa reuniendo pruebas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y esta semana incorpora nuevas declaraciones en el expediente que analiza la evolución de sus bienes.

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito suma este miércoles una declaración clave. Se tarta de la del hijo de una de las jubiladas que figuran como acreedoras en la compra de un departamento en Caballito.

El testigo, señalado como quien habría articulado la operación, fue citado a declarar en los tribunales de Comodoro Py para aportar detalles sobre cómo se estructuró la compraventa del inmueble y el financiamiento involucrado.

Según surge del expediente, el departamento fue vendido a Adorni por un valor declarado de 230 mil dólares, con un anticipo en efectivo y el resto financiado por las propias vendedoras, un esquema que llamó la atención de los investigadores por sus condiciones poco habituales.

Javier Milei se mostró con Manuel Adorni antes de su viaje a Estados Unidos.

La fiscalía busca determinar si existieron acuerdos por fuera de la escritura o mecanismos de pago no registrados, en el marco de una operatoria que ya generó dudas sobre la transparencia de la transacción.

El testimonio de este miércoles es considerado relevante porque permitiría reconstruir el origen del vínculo entre las partes y el circuito financiero de la operación, uno de los puntos centrales de la investigación.

La causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y suma en paralelo otras declaraciones y medidas orientadas a analizar la evolución patrimonial del funcionario

Rechazaron el pedido para detener a Manuel Adorni por falta de "riesgo real o grave"

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó el martes el pedido para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de considerar que no existe un “riesgo real o grave” para proceder al arresto del funcionario en esta instancia de la investigación.

La fiscalía desestimó así el pedido de la diputada Marcela Pagano al señalar que no se verifican los “extremos necesarios”, como fuga o entorpecimiento, para justificar una medida de esa envergadura.

No obstante, Pollicita sí dejó abierta la posibilidad de evaluar otras medidas cautelares, como por ejemplo prohibirle el contacto con determinados testigos.

Mientras tanto, la Justicia ya ordenó el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar el supuesto intercambio de mensajes que habría mantenido tanto con Manuel Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.

El pedido de Marcela Pagano para detener a Manuel Adorni

La diputada Marcela Pagano había solicitado este lunes la detención de Manuel Adorni por, supuestamente, "haber apretado a un testigo" previo a su declaración, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito.

En diálogo con Ámbito, la legisladora explicó que hay dos causales por las cuales se le puede pedir la detención a Adorni: riesgo de fuga -este no sería el caso- y entorpecimiento en la causa, que es lo que surgió hoy de la declaración del contratista.

Pagano presentó la solicitud al juez Ariel Lijo, basada en la doctrina “Irurzun” por analogía agravada al funcionario en ejercicio. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.