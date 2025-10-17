$LIBRA: la Cámara Federal fijó audiencia para resolver sobre el pedido de citaciones compulsivas a funcionarios ante la comisión investigadora

Entre los convocados están autoridades de la UIF, CNV y exresponsables del caso. También pretenden que declare la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

La Cámara Federal revisará la apelación de la comisión del Congreso contra la decisión de Martínez de Giorgi, que había declarado improcedentes las citaciones compulsivas.

La Cámara Federal fijó para el 27 de octubre la audiencia previa a resolver sobre el pedido de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la criptoestafa Libra , para que funcionarios del gobierno que se negaron a comparecer sean citados por la fuerza pública.

La audiencia fue fijada porque la Cámara Federal debe resolver la apelación de la Comisión Investigadora contra la decisión del juez Marcelo Martinez de Giorgi que rechazó por improcedente el pedido de los diputados para se cite a varios funcionarios, entre ellos al titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik , de manera compulsiva.

Los integrantes de la Comisión del Congreso presidida por Maximiliano Ferraro y la fiscalía podrán realizar presentaciones, en forma oral o por escrito, tras lo cual la Sala I de la Cámara estará en condiciones de resolver.

El juez Martinez de Giorgi rechazó semanas atrás el pedido de la Comisión para que sean llevados por la fuerza pública el titular de la Oficina Anticorrupción y otros funcionarios del gobierno para que declaren en el marco de la investigación por $LIBRA. Pero concedió la apelación de los representantes de la Comisión del Congreso.

Ahora la Cámara Federal deberá decidir si la justicia puede arbitrar los medios para que funcionarios sean citados de manera compulsiva para declarar ante la comisión del congreso

Incluye a la UIF, CNV y exresponsables de la investigación de Libra

La resolución incluyó a funcionarios nacionales que habían sido convocados por la comisión investigadora y que no se presentaron ante el cuerpo legislativo, entre ellos, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y quien fue titular de la Unidad de tareas de investigación de Libra, Florencia Zicavo. Bajo ese marco, el fiscal Eduardo Taiano había considerado “improcedente” el pedido.

Semanas atrás el juez Martínez de Giorgi entendió que la medida solicitada excedía las atribuciones del Congreso y que el poder judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar decisiones de una comisión legislativa.

Por ello el juez concluyó que carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública y declaró improcedente la solicitud de la Comisión, lo que fue apelado por sus integrantes. Ahora el juez concedió el recurso por lo que la cuestión ya fue elevada a la Sala I de la Cámara Federal.

Fuentes judiciales confirmaron que la Cámara ya fijó audiencia para el 27 de octubre para que las partes fundamenten sus pedidos en persona o por escrito. Luego, los jueces estarán en condiciones de resolver si confirman o no la decisión de Martinez de Giorgi. Asimismo, la comisión investigadora también pretende que declare la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.