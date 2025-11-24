La serie "Viudas negras, p*tas y chorras" tendrá segunda temporada + Seguir en









La primera temporada de esta comedia negra contó con la dirección de Nano Garay y Coca Novick, y la actuación estelar de Malena Pichot y Pilar Gamboa.

Malena Pichot y Pilar Gamboa protagoniza Viudas negras, p*tas y chorras.

Después del éxito de la primera temporada, TNT y Flow confirman una segunda entrega de Viudas Negras: P*tas y Chorras.

La nueva serie se encuentra en pleno desarrollo y presentará nuevas historias y nuevos personajes. Malena Pichot, vuelve a ser la guionista y creadora de la segunda temporada, producida nuevamente por Pampa Films.

Junto a Pilar Gamboa, regresan para interpretar a la dupla protagonista de Maru y Mica de esta comedia negra caracterizada por su humor y distinguida por su singular visión de la sociedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTLA/status/1992971545413660941&partner=&hide_thread=false En @malepichot confiamos, segunda temporada de #ViudasNegras confirmada por @tntlatam y @flow_ar, dale @pilargamboaa confiá. pic.twitter.com/g71dSVwD3h — TNT™ América Latina (@TNTLA) November 24, 2025 La primera temporada contó con la dirección de Nano Garay y Coca Novick. En su triple rol como showrunner, guionista y actriz, Pichot aporta una voz única y afilada a la serie, con un guión fresco y desafiante, logrando una gran producción argentina de calidad.

De qué trata Viudas negras, p*tas y chorras Viudas negras, p*tas y chorras narra la historia de Maru (Gamboa), una mujer que lleva una vida ordenada en un barrio cerrado, hasta que el reencuentro con Mica (Pichot), una amiga de la juventud, revive un secreto compartido: años atrás, ambas operaban como “viudas negras”, drogando a hombres para robarles. En su intento por retomar aquella vida, se verán enfrentadas a conflictos del pasado que las obligarán a revisar quiénes fueron y quiénes son.

6 VIUDAS NEGRAS - TRAILER 60 16X9 ESP NO SUBS - NO BUG.mov El elenco se completa además, con figuras como Fernanda Callejón, Monna Antonópulos, Marina Bellati, Minerva Casero, Agustina Tremari, Paula Grinszpan, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Georgina Barbarossa, Pachu Peña, Emilia Mazer, Benjamín Rojas, Julián Kartun y Esteban Prol, entre otros. La primera temporada de Viudas negras, p*tas y chorras está disponible en Flow y HBO Max.

