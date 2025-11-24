Después del éxito de la primera temporada, TNT y Flow confirman una segunda entrega de Viudas Negras: P*tas y Chorras.
La serie "Viudas negras, p*tas y chorras" tendrá segunda temporada
La primera temporada de esta comedia negra contó con la dirección de Nano Garay y Coca Novick, y la actuación estelar de Malena Pichot y Pilar Gamboa.
La nueva serie se encuentra en pleno desarrollo y presentará nuevas historias y nuevos personajes. Malena Pichot, vuelve a ser la guionista y creadora de la segunda temporada, producida nuevamente por Pampa Films.
Junto a Pilar Gamboa, regresan para interpretar a la dupla protagonista de Maru y Mica de esta comedia negra caracterizada por su humor y distinguida por su singular visión de la sociedad.
La primera temporada contó con la dirección de Nano Garay y Coca Novick. En su triple rol como showrunner, guionista y actriz, Pichot aporta una voz única y afilada a la serie, con un guión fresco y desafiante, logrando una gran producción argentina de calidad.
De qué trata Viudas negras, p*tas y chorras
Viudas negras, p*tas y chorras narra la historia de Maru (Gamboa), una mujer que lleva una vida ordenada en un barrio cerrado, hasta que el reencuentro con Mica (Pichot), una amiga de la juventud, revive un secreto compartido: años atrás, ambas operaban como “viudas negras”, drogando a hombres para robarles. En su intento por retomar aquella vida, se verán enfrentadas a conflictos del pasado que las obligarán a revisar quiénes fueron y quiénes son.
El elenco se completa además, con figuras como Fernanda Callejón, Monna Antonópulos, Marina Bellati, Minerva Casero, Agustina Tremari, Paula Grinszpan, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Georgina Barbarossa, Pachu Peña, Emilia Mazer, Benjamín Rojas, Julián Kartun y Esteban Prol, entre otros.
La primera temporada de Viudas negras, p*tas y chorras está disponible en Flow y HBO Max.
