Axel Kicillof destacó el trabajo del Congreso en el Caso $LIBRA y pidió "investigar a fondo" a Javier Milei

El gobernador Axel Kicillof valoró la “seriedad” con la que avanza en el Congreso la investigación por el Caso $LIBRA y pidió “seguir hasta las últimas consecuencias” ante los indicios que, según señaló, alcanzan al propio presidente Javier Milei . El mandatario bonaerense sostuvo que la comisión legislativa expuso un entramado económico que debe ser esclarecido “sin excepciones”.

En diálogo con Noticias Argentinas, el gobernador remarcó que la comisión especial del Congreso logró reconstruir parte del circuito económico investigado, lo que a su juicio demuestra que “hay un trabajo serio , con documentación y testimonios que no pueden desestimarse”.

Según el gobernador, los legisladores “plantean que es indispensable seguir la ruta de quienes se enriquecieron” y advirtió que los elementos reunidos “involucran al mismísimo Presidente”.

“Con toda la prudencia del caso, pido que se investigue a fondo. Incluso organismos internacionales vienen siguiendo estos temas”, subrayó el mandatario provincial. En ese sentido, citó las declaraciones del estadounidense Hayden Davis , quien según sostuvo, aseguró que el dinero aportado en el marco del caso “proviene del círculo del Presidente” , lo que refuerza, a su entender, la urgencia por esclarecer lo ocurrido.

Ante la consulta sobre la posibilidad de ser convocado por el ministro del Interior, Diego Santilli , para abrir una instancia de diálogo, Kicillof evitó mostrarse optimista. “Es difícil”, respondió.

Y añadió que espera “que los funcionarios se mantengan en sus cargos y puedan ejercer plenamente sus responsabilidades”, aunque deslizó que no tiene señales de un acercamiento institucional en lo inmediato.

$LIBRA: avances de la comisión investigadora de Diputados

Los legisladores analizaron la hipótesis de un acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei. El autor del acuerdo habría sido el trader Mauricio Novelli, organizador del Tech Forum y nexo entre Milei y Hayden Davis, desarrollador de $LIBRA. A partir de solicitud de información a la exchange Binance, se pudieron detectar dos movimientos vinculados a esa presunta operatoria: uno por u$s300.000 entre el 19 y 30 de noviembre del 2024 y otro por u$s250.000 el 17 de enero de 2025. En esos meses, Novelli, Milei y Davis mantuvieron reuniones que el propio Presidente registró en sus redes sociales.

El hallazgo de los diputados es que al menos u$s30.897 de los montos administrados por esa exchange fueron transferidos a una billetera virtual a nombre de Mauricio Novelli, quien el 3 de diciembre habría recibido otro nuevo desembolso. "Eso prueba que Milei en febrero (NdR: cuando difundió el criptoactivo) no fue sorprendido con $LIBRA", apuntó un miembro de la comisión investigadora que apeló a que el Presidente no podía no saber.

En las conclusiones, extienden los vínculos de Davis y Novelli a Manuel Terrones Godoy (otro de los organizadores del Tech Forum, quien habría recibido unos u$s87.000) y Sergio Morales (de la CNV, quien habría recibido más de u$s26.000). El informe apunta además a un civil llamado Matías Mario Mudric, quien habría operado como distribuir de fondos cripto y habría tenido en su poder más de u$s1.200.000.

Además, la cuenta de Binance distribuyó los fondos a otras cuentas de OKX, Bybit y Bitget. La comisión también remitió oficio a ellas. Las principales sospechas sobre Novelli recaen en que el primer día hábil tras la estafa, el 17 de febrero, su madre y su hermana fueron registradas retirando bolsos de una sucursal bancaria en donde habían abierto una cuenta menos de dos semanas antes.