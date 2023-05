Kirchnerismo plantó reunión en el Consejo con repudio a Rosatti y fallo

“Estoy aquí por una responsabilidad institucional y compromiso democrático porque me eligieron mis compañeros de bloque pero si no, no estaría acá porque repudio la presidencia suya de este cuerpo pero fundamentalmente repudio lo que dijo ayer en la Cámara de Comercio y repudio los fallos de San Juan y Tucumán porque proscriben la voluntad popular y configuran una intervención federal de hecho”, le aclaró el diputado a Rosatti.