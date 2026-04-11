"La casaca de Dios" y "La mujer del río", los estrenos nacionales destacados de la semana Por Paraná Sendrós + Seguir en









En total, cuatro filmes argentinos serán lanzados al público esta semana. Una historia desconocida, dramas intensos y un documental dominarán la cartelera.

"La casaca de Dios", uno de los grandes estrenos nacionales. Prisma Cine

Tres películas en salas comerciales y otra en un centro cultural renuevan esta semana la cartelera de cine argentino La más llamativa, por tema y elenco, es “La casaca de Dios”, donde un viejo utilero pide la repatriación de la camiseta que usó Maradona en el partido de 1986 contra los ingleses. Pero la más notable en todo sentido es “La mujer del rio”, drama bien contado, de actuaciones intensas, donde se discute la tenencia de una hija.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tercera película de Fernán Mirás como director, “La casaca de Dios” parte de un hecho real: aquella camiseta con el escudo cosido a último momento Maradona la intercambió con el mediocampista inglés Steve Hodge. En la ficción que ahora vemos, el utilero de la selección se desespera en ese momento (es que bajo el escudo había hecho colocar como amuleto la foto de su hijo muerto en Malvinas) y se amarga en octubre del 2022 cuando la prenda va a remate y acá no hay plata que alcance para recuperarla. El hombre ya cumple los 80, trabaja en un club ruinoso, y a su aflicción se le suman problemas laborales, familiares, de salud y vivienda, el combo completo. Buena idea, buen elenco, fondo cálido, pero un guión demasiado desprolijo hecha a perder lo que hubiera sido una linda película futbolera.

Pequeña aclaración: la camiseta sigue en propiedad de Hodge, pero depositada en el National Football Museum de Manchester, donde se exhibe como “The shirt worn by Maradona during the ‘The Hand of God’ goal and The Goal of the Century”. Y para interesados: en mayo próximo se estrena “El partido”, documental de Juan Cabral y Santiago Franco donde se entrevista a los participantes de ambos equipos. Puede ser buena.

La que es buena de veras, pero fuerte, es “La mujer del río”, de Néstor Mazzini. Un hombre sale de la cárcel, está separado, quiere ver de nuevo a su hijita, pero su carácter nervioso le juega en contra. La ex mujer tiene un miedo más que comprensible, los vericuetos de la justicia dificultan cualquier posibilidad de diálogo, ya de por sí difícil, de resultados inciertos, la perimetral nunca es una solución definitiva. A todo esto, ¿qué dice la nena?

La película empieza mostrando las cosas desde el punto de vista de la madre, después atiende la mirada del padre, pero esto no es definitivo. Hay una notable descripción del alma humana, confundida, tortuosa y torturada, en esta historia. Hay especialmente un director, Néstor Mazzini, y tres intérpretes de primera línea, César Troncoso, Andrea Carballo y Matilde Creimer. Y hay algo más, digno de resaltar, porque “La mujer del río” puede verse por sí sola, y conviene verla aunque duela, pero es la culminación de una trilogía, “la trilogía del autoengaño”, con los mismos intérpretes desarrollando esos personajes a lo largo del tiempo (y siempre con la misma productora de fierro, Paulina Zoboli). Primero fue “36 horas”, donde el hombre bicicletea a medio mundo para festejar el cumple de la nena mientras discute el divorcio, luego “Cuando oscurece”, donde secuestra a la nena porque de otro modo no puede estar con ella, y ahora “La mujer del rio”. ¿Punto final? Toda trilogía implica una tetralogía, decía Leo Sala, un viejo crítico que solía estar en lo cierto, pero no siempre (sobre todo cuando jugaba a la ruleta).

Otros estrenos A estos dos títulos se suma una rareza, “Bardogento”, de Claudio Santarelli, actor de larga trayectoria, sobre todo televisiva, que ya había dirigido dos dramas sentimentales donde las mujeres se enamoran de hombres, digamos, poco convenientes aunque en el fondo quizá tengan algo bueno: “Suburbios del alma” y “Durazno sangrando” (nada que ver con Spinetta). Lo de ahora, siempre con él como protagonista, se anuncia como Anunciada como “el místico reencuentro de un hombre acabado”, y presenta a un hombre ya maduro al que una fantasía le obliga a enfrentar el balance de su vida, y acaso mejorarla, si todavía se puede. El planteo es distinto, el riesgo es mayor, pero vale tener en cuenta el resultado. Rodaje en San Clemente del Tuyú, como las anteriores. image "Bardogento" Completa la lista un interesante documental, “Dinamogramas, el arte de la memoria”, de Andrea Schellemberg, seguimiento del escultor y pintor César Fioravanti trabajando empeñosamente en su taller de Temperley a la “temprana” edad de 87 años, la mente lúcida, el talento vivaz e indeclinable, acompañado por su hijo, su discípula, sus amigos también artistas plásticos. Bien decía Borges aquello de “vivir en un cuerpo que envejece”. Exhibición, por ahora solo los jueves en el Centro Cultural Recoleta. “La casaca de Dios” (Argentina-EEUU, 2026), Dir.: Fernán Mirás; Int.: Jorge Marrale, Natalia Oreiro, Damián Dreizik, Lautaro Delgado, Rafael Ferro. “La mujer del río” (Argentina-Uruguay, 2025); Dir.: Néstor Mazzini; Int.: César Troncoso, Andrea Carballo, Matilde Creimer Chiabrando, Rodolfo Carnaghi. “Bardogento” (Argentina, 2026); Dir.: Claudio Santorelli; Int.: Claudio Santorelli, Oscar Dubini, Andrea Digorado, Giuliano Amadio. “Dinamogramas, el arte de la memoria” (Argentina, 2026); Dir.: Andrea Schellemberg; documental.