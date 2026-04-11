Aguas cristalinas, bosques de pino y una paz inigualable: el rincón de Córdoba que tenés que conocer

Este destino escondido enamora a los viajeros por su naturaleza y propone una experiencia distinta lejos del bullicio de la ciudad.

Dentro del mapa turístico argentino todavía existen lugares que son desconocidos por muchos. Uno de esos casos es el de un pequeño pueblo serrano repleto de naturaleza, con una esencia única. Con una población de apenas 50 personas , este lugar es fundamental para todos aquellos viajeros que buscan unos días llenos de paz y tranquilidad .

Manteniéndose muy lejos de las grandes ciudades y el bullicio de las avenidas, este entorno ofrece postales únicas llenas de cursos de agua transparentes y una vegetación abundante. Pero la experiencia no pasa solo por lo visual, ya que también propone una desconexión total del estrés cotidiano.

Intiyaco se encuentra en el Valle de Calamuchita , dentro de la provincia de Córdoba. Está situado a una distancia aproximada de 100 kilómetros de la capital provincial, extendiéndose a orillas del río Los Reartes , cuyo nombre proviene del quechua y puede traducirse como " aguas del sol ".

El entorno del lugar se caracteriza por una fuerte presencia de árboles como pinos , robles y álamos , algo que recuerda a los paisajes europeos, con senderos llenos de verde y rincones perfectos para fotos. Un rasgo distintivo es su condición de área protegida , lo que implica ciertas restricciones para preservarlo, como evitar dejar residuos o estacionar en sectores cercanos al río.

Durante años, los propios habitantes eligieron mantener un perfil bajo en cuanto al turismo para conservar su estado actual.

Qué se puede hacer en Intiyaco

El principal atractivo de Intiyaco es su naturaleza. El río Los Reartes ofrece sectores donde el agua se vuelve profunda y forma pequeñas piletas naturales entre las piedras. Incluso en algunos puntos, las paredes de piedra alcanzan hasta 15 metros de altura, perfecto para quienes quieren practicar sus clavados.

También existen zonas más tranquilas, con orillas de arena donde se puede descansar o pasar el día, como el Mimbre Viejo o la Curva del río, que suelen ser los favoritos de los turistas. Para quienes prefieren actividades más activas, se pueden hacer caminatas por senderos serranos, atravesando áreas con una vegetación muy densa.

Intiyaco Este destino se destaca por parecer sacado de una película. Gentileza - Amo Córdoba

Otra alternativa es el buceo en sectores específicos del río donde se realizan experiencias iniciales para quienes no tienen conocimientos previos. Además, la pesca recreativa también tiene su espacio, especialmente por la presencia de truchas, pero una vez pescadas, hay que devolverlas al agua inmediatamente.

También hay pequeños comercios que ofrecen artesanías y productos regionales, mientras que las casas de té y los restaurantes permiten conocer sabores típicos de la zona, como Alice’s Tea Cup, un lugar con una estética inspirada en los cuentos clásicos.

Cómo ir hasta Intiyaco

Llegar a Intiyaco desde la ciudad de Córdoba implica un viaje en auto de 2 horas y media, dependiendo del tránsito. El camino más habitual comienza por la Ruta Provincial 5 en dirección a Alta Gracia. Desde ahí, el recorrido continúa hacia el Valle de Calamuchita, pasando por localidades como Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita.

Después, el trayecto sigue hacia Los Reartes y Atos Pampa. Para quienes no viajan en auto, no existe un servicio directo, la opción más común es llegar en transporte público hasta Villa General Belgrano y desde ahí tomar un remis o traslado local para cubrir los aproximadamente 25 kilómetros restantes.