El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento del niño Loan Danilo Peña ya tiene nueva fecha de inicio: comenzará el 16 de junio, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Federal de Corrientes, según indicaron fuentes vinculadas al expediente.
Caso Loan: el juicio oral por la desaparición del niño comenzará el 16 de junio
La fecha fijada para el debate oral llegará apenas días después de que se cumplan dos años de la desaparición del niño en la localidad de 9 de Julio, mientras la causa avanza hacia una instancia clave.
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La definición llegó luego de la audiencia realizada el viernes 27 de febrero. En un primer momento, el debate había sido fijado para el 7 de octubre, pero esa decisión fue cuestionada por las partes y finalmente los magistrados revisaron el cronograma.
Las jornadas se desarrollarán bajo un sistema de alternancia semanal. En la primera semana habrá audiencias los martes, miércoles y jueves, mientras que en la siguiente se celebrarán los miércoles y jueves.
Cómo será el proceso y quiénes llegarán a juicio
Ese esquema se repetirá de manera sucesiva, de acuerdo con la agenda prevista por el tribunal, hasta que concluya el proceso.
El debate estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. En representación del Ministerio Público intervendrán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes, Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.
Además, se resolvió que los alegatos de apertura, los alegatos finales y la lectura del veredicto serán transmitidos a través del canal de YouTube del Consejo de la Magistratura.
Entre los acusados que serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan figuran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; Laudelina Peña, tía del niño; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el ex comisario Walter Maciel.
La causa paralela y el último rastro de Loan
En paralelo, continúa otra investigación por delitos como privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, además de usurpación de insignias y de títulos profesionales.
En ese expediente aparecen imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había participado de un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina, y más tarde fue con sus primos hacia un naranjal, donde se perdió todo rastro del niño.
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