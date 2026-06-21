La crisis interna que sacude a Senegal: reclamos económicos, mala alimentación y presión antes de un duelo clave

El plantel reclama pagos pendientes y cuestiona condiciones de concentración antes del duelo ante Noruega.

Senegal atraviesa un momento delicado fuera de la cancha mientras busca recuperarse en el Mundial 2026.

La Selección de Senegal atraviesa una fuerte crisis interna en pleno Mundial 2026 , con reclamos por premios impagos , cuestionamientos a la logística de la concentración y dudas alrededor de su entrenador Pape Thiaw . La situación aparece en un momento clave, antes de enfrentar a Noruega por la segunda fecha del torneo.

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Según informó el medio africano Sport News Africa , uno de los principales conflictos dentro del grupo está relacionado con la falta de pago de premios prometidos a los futbolistas . Los reclamos estarían vinculados tanto a la campaña realizada en la Copa Africana de Naciones como a la clasificación al actual Mundial.

El equipo dirigido por Pape Thiaw intenta enfocarse en el torneo pese a los conflictos internos.

La situación generó todavía más enojo porque Senegal consideraba que había sido el campeón de la última edición de la Copa Africana, luego de derrotar a Marruecos en la final. Sin embargo, el título terminó siendo otorgado al conjunto marroquí tras una decisión del comité de apelaciones.

Además de la cuestión económica, los jugadores también habrían expresado su incomodidad por algunos aspectos de la preparación mundialista. El plantel mostró disconformidad con el hotel elegido para la concentración , al que describieron como un lugar demasiado austero para un equipo que disputa el torneo más importante del fútbol.

La alimentación, otro punto de conflicto

Otro de los temas que generó malestar fue la alimentación durante la estadía mundialista. De acuerdo con la información difundida, algunos integrantes del plantel consideraron que la comida era “mediocre e inadecuada para las exigencias del deporte de alto nivel”.

Ante esa situación, varios futbolistas habrían decidido buscar alternativas y pedir comida por fuera de la concentración para poder cumplir con las necesidades físicas que requiere competir en una Copa del Mundo.

La tensión interna aparece en un momento delicado para Senegal, que necesita enfocarse en revertir su imagen después de un debut complicado frente a Francia.

senegal (1) Senegal prepara su próximo partido en medio de una situación interna que encendió las alarmas.

Pape Thiaw también quedó en el centro de la polémica

La crisis no solo involucra a los jugadores. El entrenador Pape Thiaw también quedó bajo la lupa debido a su situación contractual y económica. Según trascendió, el técnico acumularía meses sin cobrar su salario y además estaría dirigiendo sin un contrato vigente.

“Thiaw tenía cinco meses de atraso en el pago de su salario y su contrato había expirado, pero la situación no ha cambiado en absoluto”, sostuvo el informe del medio africano.

Este escenario podría generar un problema legal y suma incertidumbre en una selección que necesita estabilidad para competir. Senegal llega obligado a sumar después de perder 3-1 ante Francia en su estreno y tendrá un duelo clave ante Noruega, que viene de golear 4-1 a Irak.

El partido será el lunes desde las 21:00 (hora argentina) y tendrá un peso decisivo: una nueva derrota dejaría a los Leones de Teranga muy cerca de la eliminación.