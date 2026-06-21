Con el Súper RIGI no alcanza: crecen las críticas entre los propios y el círculo rojo alerta por el "riesgo Adorni"

Una encuesta que llegó al stablishment marca una caída de ocho puntos en la imagen del Presidente luego de la entrevista que brindó el Jefe de Gabinete. Entre críticas al Súper RIGI, el empresariado comienza a evaluar los riesgos de un giro político.

Entre los grandes inversores crece la preocupación por la variable política y comienza a hablarse del "riesgo Adorni".

El Gobierno consiguió en la última semana dictamen en Diputados para tratar el Súper RIGI , pero el clima en el círculo rojo cambió . Lo que hace algunos meses era celebrado como una nueva señal promercado hoy empieza a generar irritación. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, la Fundación Mediterránea y referentes industriales cuestionaron el esquema por profundizar excepciones en una economía plagada de distorsiones. Mientras tanto, entre los grandes inversores crece la preocupación por la variable política y comienza a hablarse del "riesgo Adorni".

El pasado miércoles el Gobierno obtuvo dictamen para avanzar con el tratamiento del Súper RIGI en Diputados. Pero en un sector del empresariado local parece haberse alcanzado un punto de saturación con este tipo de esquemas . La crítica ya no apunta únicamente al costo fiscal de los beneficios, sino a la proliferación de regímenes especiales que generan parches sectoriales, no modifican las reglas generales de juego y mantienen un elevado grado de discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo.

“Es un error otorgar privilegios a ciertos sectores en lugar de buscar un tratamiento igualitario para toda la economía”, sostuvo Domingo Cavallo durante su participación en Economía de Quincho, el stream que integran Gustavo "Lacha" Lazzari, Jorge Giacobbe, Damián Di Pace y Fausto Spotorno, todos referentes cercanos al universo libertario.

Para más, el exministro de Economía terminó por incomodar al titular del Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger. En pleno terreno oficialista, aseguró que el funcionario “comparte esas inquietudes” . Las críticas no quedaron allí. Horas después, la Fundación Mediterránea publicó un informe en el que describió al Súper RIGI como "otra isla en un océano de distorsiones".

Las dudas sobre el derrame que pueden generar estos proyectos persisten. En diálogo con Ámbito, el exdirector ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, sostuvo que deberían establecerse mayores compromisos de integración nacional, separar los componentes industriales de la obra civil y exigir mecanismos de transferencia tecnológica para los proyectos beneficiados.

"Argentina no es Nigeria"

La incertidumbre alcanza incluso a quienes resultan beneficiarios directos de las políticas impulsadas por el Gobierno. "Lo que fácil llega, fácil se va", resumió ante Ámbito un consultor que trabaja con grandes firmas petroleras y mineras.

El especialista aclaró que las compañías están exultantes con las exenciones que promueve la administración libertaria, incluso superiores a las que inicialmente reclamaban muchos inversores. Sin embargo, la política vuelve a ganar centralidad en las mesas de decisión.

Todos saben que el año próximo habrá elecciones y que la imagen de Javier Milei comenzó a mostrar signos de desgaste. Cuando miran enfrente creen que un eventual presidente peronista -¿Axel Kicillof acaso?- difícilmente pueda revertir los RIGI ya aprobados por las malas experiencias acumuladas en tribunales internacionales. Pero sí podría cerrar la ventanilla para nuevos proyectos o endurecer significativamente las condiciones actuales.

"Por eso se tiran de cabeza ahora. Quieren conseguir aprobaciones antes de las elecciones", explicó el experimentado lobbista. El avance acelerado de Milei genera entusiasmo, pero también cautela.

"Ellos saben que Argentina no es Nigeria. Por eso preocupa que el Gobierno avance tan rápido con el ajuste y los recortes. El problema es cuánto puede resistir políticamente", sintetizó la fuente consultada.

El "riesgo Adorni"

Con este escenario, la imagen del Gobierno vuelve a ser un tema central para los negocios. La economía real todavía no exhibe señales claras de consolidación. Los sectores con mayor capacidad de generar empleo -industria, construcción y comercio- permanecen lejos de recuperar sus niveles máximos. Sobre ese descontento se montan los episodios de presunta corrupción que inquietan al establishment.

El caso Adorni volvió a escalar en la agenda pública. Según un informe de Inteligencia Analítica, la conversación digital creció exponencialmente entre el 10 y el 15 de junio luego de la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete. El relevamiento detectó 65.051 publicaciones realizadas por 25.057 usuarios, con un alcance de casi 89 millones de visualizaciones y más de 3,5 millones de interacciones.

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En ese universo, el 75% de los mensajes fueron críticos de las explicaciones brindadas por Adorni, mientras que apenas el 25% asumió una postura defensiva. El dato más llamativo es que las críticas dominaron la conversación incluso dentro de segmentos identificados con el oficialismo.

Los analistas que siguen de cerca el comportamiento de los activos argentinos coinciden en que buena parte de las valuaciones actuales descuentan una reelección de Milei. Sin embargo, una encuesta que llegó al círculo rojo mostró un deterioro de ocho puntos en la imagen del Presidente en los días posteriores a la entrevista que dio el Jefe de Gabinete. Por eso, los grupos económicos están enviando un mensaje cada vez más explícito: no hay margen para nuevas historias de cascadas y pendrives.