Con dos goles de Kylian Mbappé, Francia le ganó 3 a 1 a Senegal en su debut mundialista

El conjunto francés, comandado por Kylian Mbappé, desplegó todo su fútbol en el segundo tiempo y le bastó para derrotar a los africanos.

Francia le ganó 3 a 1 a Senegal este martes, por la primera fecha del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En el MetLife Stadium , mismo lugar en donde se jugará la final, Kylian Mbappé brilló, superó la marca goleadora del centrodelantero de la selección gala Just Fontaine y se posicionó como el mayor anotador en la historia del país en Copas del Mundo.

En el primer tiempo, ambos equipos no se sacaron ventaja, y aunque los franceses arrancaban como favoritos, Senegal se robó el protagonismo. Nicolás Jackson estrelló un tiro en el palo antes de la pausa de hidratación y en el cierre de la primera etapa desvió un tiro por encima del travesaño. Francia, por su parte, estuvo con poca contundencia en ataque y solo tuvo un tiro que se fue afuera.

Ya en el segundo tiempo, Les Bleus comenzaron con mayor intensidad, y al minuto 55, Michael Olise hizo una gran jugada individual, se puso mano a mano con Edouard Mendy, pero el arquero del Al-Ahli la atajó y la mandó al córner. Siete minutos después, el árbitro Iraní Alireza Faghani decidió anularlo a instancias del VAR un supuesto penal de Sadio Mané a Mbappé.

Después de un torbellino francés, al minuto 66 el delantero del Real Madrid hizo un buen desmarque y tras un buen pase de Olise, marcó el 1 a 0 con un remate cruzado de derecha que pasó por debajo de las piernas del arquero senegalés. Dieciseis minutos después, Adrien Rabiot vio el buen desmarque de Bradley Barcola por el medio, y el delantero del Paris Saint-Germain convirtió el 2 a 0 parcial.

En el cierre del partido, Ibrahim Mbaye marcó el descuento para Senegal, con un gran remate que poco pudo hacer Mike Maignan, pero en el saque del medio, Mbappé se le adelantó a la defensa rival y desde afuera del área marcó un golazo para sentenciar su doblete y el 3 a 1 final. Con estos tantos, "Kiki" superó a Fontaine como mayor goleador del país en mundiales con 14 goles.

mbappe deschamps

Qué partidos le quedan a Francia y a Senegal

Después de arrancar con el pie derecho, el equipo de Didier Deschamps se tendrá que enfrentar a Irak el próximo lunes 22 de junio a las 18 horas, en busca de la casi clasificación definitiva para la siguiente fase, los dieciseisavos de final. Su última fecha será ante Noruega en el partido que más llama la atención del Grupo I, debido a que se va a dar el duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, el viernes 26 a las 16 horas.

Por otro lado, los senegaleses no van a tener tiempo de lamentarse lo que sucedió y tendrán que levantar cabeza para llegar de la mejor forma anímica para el duelo ante Noruega, el lunes 22 de junio a las 21 horas, y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Irak, el viernes 26 a las 16 horas.