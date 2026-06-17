Cómo es Bürgenstock, el lujoso resort donde se firmará el acuerdo entre EEUU e Irán

El complejo hotelero fue abierto por primera vez en 1873. Ambas naciones firmarán allí un entendimiento previsional el próximo viernes.

La combinación de lujo, aislamiento y seguridad convirtió al Bürgenstock Resort en uno de los destinos preferidos de diplomáticos, celebridades y miembros de la realeza . Ubicado a 900 metros de altura sobre un promontorio rocoso y conectado al resto de la región por una única carretera de montaña, el complejo ofrece un nivel de privacidad que lo volvió atractivo para encuentros de alto perfil , como las negociaciones impulsadas por mediadores de Qatar y Pakistán entre Estados Unidos e Irán.

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Paradójicamente, esa misma ubicación remota fue vista como un obstáculo en sus comienzos. Sus fundadores, Franz Josef Bucher y Josef Durrer, resolvieron el problema a fines del siglo XIX mediante la construcción de una central hidroeléctrica y un funicular para transportar huéspedes hasta el hotel. Desde entonces, la fama del lugar no dejó de crecer.

Con más de 150 años de historia, EEUU e Irán eligieron dicha locación en Suiza para firmar oficialmente su acuerdo de paz provisional este viernes en Suiza. El texto del denominado memorándum de entendimiento consta de 14 puntos, entre los que se incluye conducir a una prórroga de dos meses del alto al fuego y al inicio de complicadas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

El complejo alcanzó su época de mayor esplendor durante la década de 1950 , cuando se consolidó como refugio habitual de figuras internacionales . Audrey Hepburn se casó allí con Mel Ferrer en 1954 y residió en Villa Bethania hasta 1966. Sophia Loren también vivió durante 13 años en una de las residencias junto a su esposo Carlo Ponti.

El complejo alcanzó su época de mayor esplendor durante la década de 1950.

Entre sus huéspedes célebres figura además Sean Connery, quien permaneció en el lugar durante el rodaje de Goldfinger.

Más allá de su perfil turístico, el Bürgenstock también se convirtió en sede de importantes encuentros diplomáticos. En junio de 2024, el resort —propiedad de Katara Hospitality, controlada por el fondo soberano de Qatar— fue escenario de la cumbre por la paz en Ucrania, que reunió al presidente Volodímir Zelenski y a la entonces vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

EEUU e Irán preparan la firma del acuerdo previsional mientras persisten dudas sobre Ormuz

Estados Unidos e Irán se preparan para firmar este viernes en Suiza un acuerdo de paz provisional que buscará consolidar el alto el fuego alcanzado tras meses de enfrentamientos y abrir una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní. El entendimiento, denominado memorándum de entendimiento, consta de 14 puntos y contempla una extensión de dos meses de la tregua vigente para avanzar en un acuerdo definitivo. Sin embargo, el texto completo aún no fue difundido.

La delegación estadounidense para la firma estaría encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que Irán sería representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

El acuerdo llega después de una escalada que alteró el equilibrio geopolítico en Medio Oriente, impactó sobre los mercados energéticos y elevó la preocupación por el suministro global de petróleo. Uno de los focos de atecnión sigue siendo el estrecho de Ormuz, cuya reapertura genera expectativas, aunque persisten dudas sobre la seguridad de la navegación comercial.

Entre los principales puntos que contempla el acuerdo se destacan: