Lamine Yamal, el Messi que España siempre deseó

El jóven de 18 años se prepara para disputar su primera Copa del Mundo y estará ante los ojos de todos

Lamine Yamal, como era de esperarse, fue uno de los 26 jugadores que Luis De La Fuente convocó para este Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El púber español llega entre algodones en esta última parte de la temporada europea por un desgarro, con altas probabilidades de perderse los primeros dos partidos ante Cabo Verde y Arabia Saudita, aunque todo indica ya estaría listo para el cierre de la primera etapa.

En la 2025/26 jugó 45 partidos, marcó 24 goles y repartió 18 asistencias. Más allá de su aparición por primera vez en 2023, sigue sorprendiendo con sus increíbles números hasta tal punto que mucha gente lo sigue comparando con Lionel Messi. Y, aunque es normal, Lamine ya dejó en claro su postura: “ Messi ha hecho su camino y yo haré el mío ”.

Cabe destacar que entre 2003 y 2005, Vicente Del Bosque, entrenador de España en ese entonces, sondeó a La Pulga cuando brillaba en la academia del Barcelona para intentar llevárselo a la Roja. Aunque finalmente, años después Messi sinceró lo que dijo en esa propuesta: “ En cierto momento me llegó, porque yo ya jugaba en el Barcelona. Me lo insinuaron… y es normal, porque pasa con muchos chicos. Obviamente yo soy argentino, pero estuvo esa posibilidad y podría haber pasado ", en una entrevista con Nahuel Guzmán.

Los records de Yamal

Pese a estos tres cortos años como profesional, ya ha roto varios récords:

Jugador más joven en disputar una Eurocopa: Con 16 años y 339 días en la Euro 2024.

Asistente más joven en un gran torneo: Superó el récord del torneo al aportar asistencias y proclamarse campeón con solo 17 años y 1 día.

Goleador más joven de la historia de la Eurocopa: Anotó un golazo contra Francia en las semifinales con 16 años y 362 días

El más joven en llegar a 100 partidos oficiales: Alcanzó esta cifra histórica antes de cumplir los 18 años (17 años y 291 días)

Goleador más joven en La Liga: Anotó contra el Granada con apenas 16 años y 87 días.

Goleador más joven en El Clásico: Convirtió frente al Real Madrid con 17 años y 105 días.

Bicampeón de La Liga con menos de 18 años: Único futbolista en conseguir el título de la liga española dos veces antes de la mayoría de edad.

Mientras que, individualmente, ya ganó el Trofeo Kopa por ser el mejor jugador jóven de 2024, el premio Laureus por ser el deportista jóven más destacado del año en 2026, y, además, es el jugador más jóven en quedar en el segundo puesto del Balón de Oro.

Lo que está consiguiendo, es muy precoz a tan corta edad, hasta tal punto que ya superó al astro argentino en cuestión de estadísticas antes de cumplir los 19 años:

Messi tenía 34 partidos entre el Barça y la selección, con un total de 10 goles y 6 asistencias

Lamine Yamal tiene 185 partidos entre el Barça y la selección, con un total de 55 goles y 64 asistencias.

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Lamine Yamal y el sueño Mundialista

Tras ganar la Eurocopa en 2024 y salir subcampeón de la Nations League del año pasado, ya está apto para el roce que implica un torneo como este, aunque él, en realidad, no lo vive con nervios como tal vez muchos piensan: “Yo estaría en tensión si saliera a hacer algo que no sé. Por ejemplo, si saliera a trabajar…que nunca he trabajado. Estaría en tensión porque seguramente lo haría mal. Pero al final jugar es lo único que he hecho toda mi vida. Y lo he hecho bien. Entonces intento disfrutar”. Por otro lado, en la entrevista con la FIFA, también palpitó las sensaciones que tiene hacia su selección en el Mundial: “Creo que somos la selección que mejor juega al fútbol”, sentenció el hispano-marroquí.

La selección Roja, comandada por Lamine Yamal, encabezará el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.