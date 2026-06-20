Donald Trump presiona a Irán y pone plazo de 60 días para evitar peajes en el estrecho de Ormuz

Washington y Teherán preparan una nueva ronda de conversaciones en Suiza, mientras el cierre del paso marítimo y la escalada militar en Líbano elevan la tensión regional.

Donald Trump volvió a advertir a Irán en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a elevar la presión sobre Irán y advirtió que su Gobierno podría imponer cargos por el tránsito en el estrecho de Ormuz si no se alcanza un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días . La amenaza se conoció después de que Teherán anunciara el cierre del paso marítimo en respuesta a los ataques israelíes en Líbano.

La disputa por Ormuz, uno de los corredores más sensibles para el comercio mundial de petróleo, quedó en el centro de las negociaciones diplomáticas que buscan sostener una tregua regional y abrir una instancia de diálogo sobre el programa nuclear iraní.

“No habrá peajes en el Estrecho de Ormuz durante 60 días en el período de alto el fuego”, escribió Trump en Truth Social. En el mismo mensaje, advirtió que, una vez vencido ese plazo, los cargos podrían ser aplicados “por y para los Estados Unidos de América” si el entendimiento final no queda cerrado.

El mandatario estadounidense justificó la eventual medida como una compensación por los “servicios prestados” por Washington a países de Medio Oriente. La frase volvió a generar tensión en la previa de una nueva ronda de conversaciones técnicas entre representantes de Estados Unidos e Irán, prevista para este domingo en Suiza .

La advertencia de Trump llegó horas después de que las Fuerzas Armadas iraníes anunciaran el cierre del estrecho de Ormuz. Teherán vinculó la decisión con los ataques de Israel en Líbano y acusó a Estados Unidos de actuar con “mala fe” frente a los compromisos asumidos para frenar la escalada militar en la región.

Desde Irán señalaron que el acuerdo provisional apunta a detener los combates en todos los frentes, aunque advirtieron que podrían aplicar nuevas medidas si continúan las operaciones militares. En paralelo, una delegación iraní partió rumbo a Suiza para participar de las conversaciones impulsadas con mediación internacional.

estrecho de ormuz Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y acusa a EEUU de incumplir el acuerdo de tregua.

El equipo negociador está encabezado por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. También participan funcionarios del Banco Central y representantes del sector petrolero.

Uno de los principales reclamos de Teherán será el descongelamiento de activos iraníes en el exterior. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, sostuvo que el viaje busca exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la otra parte y advirtió que las negociaciones hacia un acuerdo final dependerán de ese punto.

Estados Unidos asegura que el tránsito marítimo continúa

Mientras crece la tensión diplomática, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que Irán no controla de manera efectiva el estrecho de Ormuz y aseguró que la navegación continúa. El capitán Tim Hawkins, vocero del organismo militar, indicó que las fuerzas estadounidenses monitorean la zona para garantizar la circulación marítima.

Según el reporte militar estadounidense, unos 55 buques mercantes atravesaron el estrecho durante la jornada, con una carga superior a 17 millones de barriles de petróleo.

En Washington, el vicepresidente JD Vance confirmó que los principales negociadores estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, ya se encuentran en Suiza para avanzar en los detalles técnicos de la mesa con Irán. El acuerdo provisional establece un plazo inicial de 60 días para buscar un entendimiento sobre el programa nuclear iraní, aunque ese período podría extenderse.

Vance también anticipó que podría viajar a Suiza en los próximos días para sumarse a las conversaciones, en un intento por sostener un proceso diplomático que quedó golpeado por la nueva escalada en Líbano.

Los ataques en Líbano complican la tregua regional

El frente libanés volvió a convertirse en un factor de presión sobre las negociaciones. En las últimas horas, ataques israelíes dejaron nuevos muertos en Líbano, mientras Israel afirmó que respondió a lanzamientos de proyectiles de Hezbollah contra sus tropas en el sur del país.

Un dirigente del grupo libanés aseguró que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Israel anuncie públicamente su compromiso con un alto el fuego integral en Líbano y el fin de sus operaciones militares. En esa línea, Hezbollah condicionó su adhesión a la tregua a una decisión similar por parte del Gobierno israelí.

El Ejército de Israel sostuvo que atacó posiciones de lanzamiento de cohetes, centros de mando y objetivos vinculados a Hezbollah en el sur libanés. A su vez, fuentes militares israelíes indicaron que el grupo había disparado más de 50 proyectiles durante la noche.

La guerra entre Israel y Hezbollah se intensificó después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero. Desde entonces, el grupo libanés lanzó cohetes y drones contra el norte israelí, mientras las fuerzas de Israel avanzaron sobre sectores del sur del Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió mantener tropas en territorio libanés hasta eliminar cualquier amenaza contra su país. Hezbollah, por su parte, se niega a detener sus ataques si Israel no se compromete a retirarse.

En ese contexto, la Casa Blanca auspiciará la próxima semana una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno libanés e Israel. La evolución de ese frente será clave para determinar si el entendimiento entre Estados Unidos e Irán puede avanzar o si el conflicto regional vuelve a bloquear la vía diplomática.