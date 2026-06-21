Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 21 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

La segunda fecha de la fase de grupos empezó a definir el panorama del Mundial 2026 y ya entregó a los primeros equipos con boleto asegurado para los 16avos de final. Las anfitrionas México y Estados Unidos fueron las primeras selecciones en garantizar matemáticamente su clasificación, mientras que otros seleccionados quedaron muy cerca de acompañarlas después de conseguir resultados decisivos en las últimas jornadas.
Japón aplastó a Túnez y selló su clasificación con una exhibición de fútbol
Japón protagonizó una de las actuaciones más convincentes del Mundial 2026 al golear por 4-0 a Túnez en el Estadio Monterrey y asegurar su clasificación a los 16avos de final. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu dominó el encuentro de principio a fin y convirtió el partido número 1000 en la historia de los Mundiales en una verdadera fiesta para sus hinchas.
La ventaja llegó muy temprano gracias a Daichi Kamada, que abrió el marcador a los cuatro minutos con una definición de taco tras una gran jugada colectiva. Lejos de conformarse, los asiáticos mantuvieron la intensidad y ampliaron la diferencia antes del descanso con un espectacular remate de Ayase Ueda desde fuera del área, dejando a Túnez sin respuestas.
En el complemento, Japón continuó manejando el ritmo del juego y terminó de sentenciar la goleada. Junya Ito marcó el tercer tanto tras una buena combinación ofensiva y Ueda completó su doblete con un cabezazo para el 4-0 definitivo. Con este resultado, los nipones avanzaron a la próxima fase y se consolidaron como uno de los equipos que mejor imagen dejaron en el arranque de la Copa del Mundo.