Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 21 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Japón aplastó a Túnez y selló su clasificación con una exhibición de fútbol

japon tunez

Japón protagonizó una de las actuaciones más convincentes del Mundial 2026 al golear por 4-0 a Túnez en el Estadio Monterrey y asegurar su clasificación a los 16avos de final. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu dominó el encuentro de principio a fin y convirtió el partido número 1000 en la historia de los Mundiales en una verdadera fiesta para sus hinchas.

La ventaja llegó muy temprano gracias a Daichi Kamada, que abrió el marcador a los cuatro minutos con una definición de taco tras una gran jugada colectiva. Lejos de conformarse, los asiáticos mantuvieron la intensidad y ampliaron la diferencia antes del descanso con un espectacular remate de Ayase Ueda desde fuera del área, dejando a Túnez sin respuestas.

En el complemento, Japón continuó manejando el ritmo del juego y terminó de sentenciar la goleada. Junya Ito marcó el tercer tanto tras una buena combinación ofensiva y Ueda completó su doblete con un cabezazo para el 4-0 definitivo. Con este resultado, los nipones avanzaron a la próxima fase y se consolidaron como uno de los equipos que mejor imagen dejaron en el arranque de la Copa del Mundo.