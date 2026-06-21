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21 de junio 2026 - 08:54

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 21 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Japón aplastó a Túnez por 4-0 y se sumó a Estados Unidos y Alemania entre las primeras selecciones que aseguraron su lugar en la próxima ronda de la Copa del Mundo.

Japón aplastó a Túnez por 4-0 y se sumó a Estados Unidos y Alemania entre las primeras selecciones que aseguraron su lugar en la próxima ronda de la Copa del Mundo.

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La segunda fecha del Mundial 2026 comenzó a definir el cuadro eliminatorio y ya tiene a sus primeros clasificados a los 16avos de final tras una serie de resultados contundentes.

La segunda fecha de la fase de grupos empezó a definir el panorama del Mundial 2026 y ya entregó a los primeros equipos con boleto asegurado para los 16avos de final. Las anfitrionas México y Estados Unidos fueron las primeras selecciones en garantizar matemáticamente su clasificación, mientras que otros seleccionados quedaron muy cerca de acompañarlas después de conseguir resultados decisivos en las últimas jornadas.

El sábado también dejó varias exhibiciones de peso entre los candidatos. Países Bajos aplastó 5-1 a Suecia y selló su pasaje a la siguiente ronda, confirmándose como uno de los equipos más contundentes del campeonato. En otro de los encuentros destacados, Alemania superó 2-1 a Costa de Marfil, mientras que Ecuador y Curazao repartieron puntos tras igualar 0-0 en un duelo muy equilibrado.

El cierre de la jornada tuvo como gran protagonista a Japón, que brindó una de las mejores actuaciones colectivas del torneo al golear 4-0 a Túnez en el partido número 1000 de la historia de los Mundiales. Los tantos de Daichi Kamada, Junya Ito y el doblete de Ayase Ueda dejaron al conjunto asiático con un pie y medio en los 16avos de final, mientras que los africanos quedaron eliminados tras sufrir su segunda derrota consecutiva.

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Japón aplastó a Túnez y selló su clasificación con una exhibición de fútbol

japon tunez

Japón protagonizó una de las actuaciones más convincentes del Mundial 2026 al golear por 4-0 a Túnez en el Estadio Monterrey y asegurar su clasificación a los 16avos de final. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu dominó el encuentro de principio a fin y convirtió el partido número 1000 en la historia de los Mundiales en una verdadera fiesta para sus hinchas.

La ventaja llegó muy temprano gracias a Daichi Kamada, que abrió el marcador a los cuatro minutos con una definición de taco tras una gran jugada colectiva. Lejos de conformarse, los asiáticos mantuvieron la intensidad y ampliaron la diferencia antes del descanso con un espectacular remate de Ayase Ueda desde fuera del área, dejando a Túnez sin respuestas.

En el complemento, Japón continuó manejando el ritmo del juego y terminó de sentenciar la goleada. Junya Ito marcó el tercer tanto tras una buena combinación ofensiva y Ueda completó su doblete con un cabezazo para el 4-0 definitivo. Con este resultado, los nipones avanzaron a la próxima fase y se consolidaron como uno de los equipos que mejor imagen dejaron en el arranque de la Copa del Mundo.

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