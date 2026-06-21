Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 21 de junio en el Mundial 2026

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Cómo es el Dallas Stadium donde Argentina jugará frente a Austria y Jordania en el Mundial 2026

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Comenzó el Mundial 2026 y Argentina abrió su participación con goleada 3 a 0 ante Argelia, con triplete de Lionel Messi, figura del partido. La próxima parada será el lunes 22 a las 14hs frente a Austria, que debutó con triunfo por 3 a 1 frente a Jordania. El partido se jugará en el Dallas Stadium en EEUU. El combinado nacional cerrará la fase de grupos el sábado 27 también en el mismo estadio frente a los asiáticos.

El recinto se encuentra en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth, con una capacidad de 80.000 espectadores y la capacidad de expandirlo a 94.000. Fue inaugurado en 2009 y es la casa de los Dallas Cowboys que compiten en la NFL, aunque también es utilizado para otros deportes y eventos musicales.

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