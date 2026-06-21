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21 de junio 2026 - 11:14

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 21 de junio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni prepara el equipo para enfrentar a Austria y podría realizar cambios en defensa y ataque respecto al debut ante Argelia.

Lionel Scaloni prepara el equipo para enfrentar a Austria y podría realizar cambios en defensa y ataque respecto al debut ante Argelia.

Por @Argentina

El entrenador argentino evalúa variantes en la formación titular y analiza dos modificaciones para el duelo ante Austria por la segunda fecha del Mundial.

Lionel Scaloni empieza a definir los últimos detalles de la Selección argentina para el partido ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. El entrenador albiceleste ya trabaja con el equipo que podría salir desde el arranque y analiza la posibilidad de realizar dos modificaciones con respecto al debut frente a Argelia.

Una de las dudas aparece en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga muscular y podría dejar su lugar. En ese sector, Nahuel Molina es una de las alternativas que maneja el cuerpo técnico y en el último entrenamiento apareció como titular. De todas formas, Scaloni todavía evalúa las opciones antes de confirmar la formación.

La otra variante estaría en el ataque, con una disputa entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez por un lugar en el once inicial. El delantero del Atlético de Madrid ya está recuperado y podría volver a la titularidad. Con el objetivo de asegurar la clasificación a la próxima ronda, Argentina prepara un duelo clave ante Austria.

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Cómo es el Dallas Stadium donde Argentina jugará frente a Austria y Jordania en el Mundial 2026

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Comenzó el Mundial 2026 y Argentina abrió su participación con goleada 3 a 0 ante Argelia, con triplete de Lionel Messi, figura del partido. La próxima parada será el lunes 22 a las 14hs frente a Austria, que debutó con triunfo por 3 a 1 frente a Jordania. El partido se jugará en el Dallas Stadium en EEUU. El combinado nacional cerrará la fase de grupos el sábado 27 también en el mismo estadio frente a los asiáticos.

El recinto se encuentra en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth, con una capacidad de 80.000 espectadores y la capacidad de expandirlo a 94.000. Fue inaugurado en 2009 y es la casa de los Dallas Cowboys que compiten en la NFL, aunque también es utilizado para otros deportes y eventos musicales.

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El historial de Argentina ante Austria, el próximo rival del Mundial 2026

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Luego del contundente triunfo ante Argelia, Argentina se enfrentará este lunes con Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El seleccionado nacional buscará un nuevo triunfo que le permita asegurarse un lugar en los 16avos de final.

El historial entre ambas selecciones registra solo dos enfrentamientos. El primer encuentro se dio el 21 de mayo de 1980 en el Estadio Prater de Viena y contó con una actuación impresionante de Diego Maradona.

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El segundo paso en el Mundial 2026: cómo juega Austria y cuáles son sus principales figuras

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Argentina ya dejó atrás el debut ante Argelia y se prepara para continuar su camino en el Mundial 2026. Los actuales campeones del mundo comparten el Grupo J con el conjunto africano, Jordania y Austria. Este último será su rival en la segunda jornada, un duelo que podría aclarar su panorama en el certamen.

Con el objetivo de terminar líderes, los sudamericanos saben que no será una parada fácil y que no deben subestimar a su oponente. A diferencia de otras selecciones europeas de menor jerarquía, los austriacos clasificaron de manera directa y harán valer el peso de ese logro.

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A qué hora se entrena la Selección argentina en Kansas

Selección Argentina

La Selección argentina volverá a trabajar este domingo en Kansas mientras continúa con la preparación para el partido ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni realizará una nueva práctica para ajustar detalles y definir el posible equipo titular.

El entrenamiento de la Albiceleste comenzará a las 13:00 (hora de Argentina), en la recta final de la puesta a punto para un encuentro clave. Scaloni aprovechará la jornada para evaluar variantes y terminar de resolver las dudas que mantiene en la formación inicial.

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Gonzalo Montiel sería baja ante Austria por una pequeña lesión muscular y Scaloni prepara cambios

Gonzalo Montiel

Los estudios realizados sobre Gonzalo Montiel confirmaron que el defensor tiene una pequeña lesión muscular en el cuádriceps derecho, por lo que su presencia ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 quedó prácticamente descartada. La molestia no sería de gravedad, pero el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo.

El lateral derecho había llegado a la Copa del Mundo tras recuperarse de otro inconveniente físico, aunque esta vez la zona afectada es distinta: la anterior molestia había sido en la pierna izquierda. Ante esta situación, Lionel Scaloni ya empezó a mover piezas y analiza cómo rearmar la defensa para el próximo compromiso de la Selección argentina.

La principal alternativa para ocupar ese lugar es Nahuel Molina, quien ya venía siendo observado por el entrenador en los últimos entrenamientos. El futbolista del Atlético de Madrid sería titular frente a Austria, en un encuentro importante para Argentina pensando en asegurar la clasificación a la próxima fase.

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