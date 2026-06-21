Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 21 de junio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni empieza a definir los últimos detalles de la Selección argentina para el partido ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. El entrenador albiceleste ya trabaja con el equipo que podría salir desde el arranque y analiza la posibilidad de realizar dos modificaciones con respecto al debut frente a Argelia.
Cómo es el Dallas Stadium donde Argentina jugará frente a Austria y Jordania en el Mundial 2026
Comenzó el Mundial 2026 y Argentina abrió su participación con goleada 3 a 0 ante Argelia, con triplete de Lionel Messi, figura del partido. La próxima parada será el lunes 22 a las 14hs frente a Austria, que debutó con triunfo por 3 a 1 frente a Jordania. El partido se jugará en el Dallas Stadium en EEUU. El combinado nacional cerrará la fase de grupos el sábado 27 también en el mismo estadio frente a los asiáticos.
El recinto se encuentra en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth, con una capacidad de 80.000 espectadores y la capacidad de expandirlo a 94.000. Fue inaugurado en 2009 y es la casa de los Dallas Cowboys que compiten en la NFL, aunque también es utilizado para otros deportes y eventos musicales.