La UCR mostró territorio y avanza en la interna de Juntos x el Cambio

“Ante ese desafortunado contexto, la Unión Cívica Radical llama a la reflexión al oficialismo para que cese en su hostigamiento auto infligido y ponga sus energías en mejorar la vida cotidiana de los argentinos: para eso fueron votados y no pueden esconder sus responsabilidades en grietas inconducentes que solamente traen dolor e impotencia”, agrega el comunicado. Durante el encuentro estuvieron presentes, además de Gerardo Morales, el vicepresidente 2° Martín Lousteau, la vicepresidenta 3° Ana María Canata, el secretario general Sergio Flinta y los secretarios y secretarias de la mesa ejecutiva Marcela Coli, Carlos Fascendini, Pamela Verasay, Darío Boscarol, Daniel Angelici, Vilma Chayle, Fernando Navarro y Natalia Jañez. El titular del bloque de la UCR en diputados, Mario Negri y el senador Luis Naidenoff. En representación de la Franja Morada estuvo Juan Pablo Cebrelli, secretario general de la organización universitaria, por la OTR, Ariel Santurio, secretario general,y por Diversidad, Nicolás Giri.

Morales auguró un triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023 y afirmó que la alianza opositora “tiene que mirarse en el espejo del Frente de Todos para no hacer lo que ellos hacen”. El referente opositor estuvo la semana pasada en Córdoba en un encuentro de la UCR y destacó el “radicalismo vivo” que hay en el interior. Asimismo, el norteño celebró que el radicalismo dio “una muestra de unidad” en la renovación de sus órganos partidarios y señaló que eso “es lo que necesita la República Argentina”. De cara a las elecciones presidenciales de 2023, en las que aspira a competir, Morales destacó que “la idea es llegar a fin de año con los ejes del programa de gobierno en el marco de Juntos por el Cambio”. Y agregó: “Lo que viene en la República Argentina es liderazgo, capacidad de gestión y experiencia para resolver los problemas”.

Al analizar la situación económica y social actual, el jujeño consideró que el problema se origina en “la política” y continuó: “Tenemos que mirarnos en el espejo del Frente de Todos. No hacer lo que ellos hacen. Están quebrados, es vergonzoso, están todo el día gastando energía en peleas. Vas a los ministerios y no sabés a quién responden, es un gobierno loteado, no hay capacidad de mando, y así no se pueden resolver los problemas del país, con un gobierno que gasta todas sus energías en la pelea interna”. “Esto es para que reflexionemos nosotros, obviamente que se ha dado un debate, una tensión en Juntos por el Cambio en términos de correlación de fuerzas, pero el radicalismo hoy está bien parado, estamos con una mejor correlación de fuerzas dentro de la coalición, no nos pretendemos dueños, pero tampoco furgón de cola de la coalición”, lanzó.