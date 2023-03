Larreta se distancia del conflicto en Mendoza

Larreta busca calma y que su pŕedica de unidad tenga sentido en Juntos por el Cambio. Sin embargo, ayer no estaba en su agenda concurrir a la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia, para no exponerse en medio de un conflicto interno de proporciones como es que De Marchi abandone la alianza Cambia Mendoza para competir por fuera y disputar la gobernación de la provincia con el radical Alfredo Cornejo. El Jefe porteño no quiere participar de esa pelea y al menos hasta ayer en su entorno de campaña se aseguraba que el candidato a presidente viajará a Mendoza pero mañana “porque el fin de semana tiene un compromiso familiar”. Con esa excusa, Larreta busca alejarse del conflicto, pero no del todo, ya que estará presente en la provincia aunque no en la Vendimia.