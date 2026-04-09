Javier Milei viajará a Israel y participará de los actos por el Día de la Independencia

El Presidente fue invitado a la ceremonia de encendido de antorchas prevista para el día 21. Será su tercera visita oficial desde que llegó a la Casa Rosada.

Javier Milei volverá a Israel este mes para participar de los actos por el Día de la Independencia.

El presidente Javier Milei viajará este mes a Israel , donde permanecerá entre el 19 y el 22 de abril para participar de las actividades organizadas por el Día de la Independencia de ese país.

De acuerdo con lo informado, Milei fue invitado a asistir a la tradicional ceremonia de encendido de antorchas , uno de los actos centrales de la conmemoración, que está prevista para el 21 de abril .

La información fue difundida por la Agencia Judía de Noticias (AJN) y luego replicada por el propio mandatario en su cuenta de X , en una señal que terminó por confirmar la visita.

Se tratará de la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, luego de sus viajes de comienzos de 2024 y de junio de 2025 . La nueva escala se inscribe en el marco del fuerte alineamiento internacional que mantiene la administración libertaria con ese país y con los Estados Unidos .

En los últimos meses, Milei profundizó además su identificación política con Israel. Incluso, llegó a definirse públicamente como “el presidente más sionista del mundo” .

En paralelo, medios israelíes señalaron que el viaje podría incluir la inauguración de la embajada argentina en Jerusalén, aunque desde ese país aclararon que el eventual traslado de la sede diplomática todavía no está confirmado.

La visita ya había sido anticipada semanas atrás por el canciller israelí, Gideon Sa’ar, quien en febrero destacó el momento del vínculo bilateral y expresó su expectativa por una nueva llegada del mandatario argentino durante las celebraciones nacionales.

Javier Milei volvió a atacar a los periodistas y aseguró que "la motosierra sigue encendida"

El presidente Javier Milei reafirmó el pasado miércoles que no cederá con el equilibrio fiscal, defendió el ajuste como base de su programa económico y, en medio de un contexto adverso para el Gobierno, lanzó una fuerte embestida contra la prensa al afirmar que "la motosierra sigue encendida".

Durante una entrevista en la Televisión Pública, el mandatario dejó en claro que mantendrá el rumbo económico sin cambios. "La motosierra sigue encendida, no voy a resignar el equilibrio fiscal", sostuvo, al presentar el superávit como el pilar central de su administración.

En ese mismo marco, Milei apuntó con dureza contra los medios y los periodistas, con una de las frases más explosivas de la entrevista: "El 95% de los periodistas argentinos son delincuentes". Luego profundizó esa acusación al sostener que muchos “escriben por mandato de otros países, o financiados por otros países, o para medios que tienen conflicto con el Gobierno porque quieren prebendas, o son bancados por empresaurios”.

Las declaraciones llegaron en un momento de turbulencia política para el Ejecutivo, atravesado por denuncias de corrupción que golpean al oficialismo. Entre ellas aparece la reciente acusación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial Manuel Adorni, a lo que se sumó la polémica por la obtención de créditos hipotecarios del Banco Nación por parte de funcionarios y legisladores oficialistas.

Frente a ese escenario, el Presidente vinculó la cobertura periodística con la política de recorte estatal. "La gente es manipulada y engañada por las mentiras que construye la prensa. Estamos sufriendo un embate mediático, en parte porque cortamos la pauta oficial", argumentó.

Milei insistió con esa línea discursiva y volvió a cuestionar el rol de los medios en la opinión pública. "El 95% está envenenado, y se dedica a envenenar a la gente", agregó.