La suba de los combustibles impactará también en la inflación de abril: ¿qué esperan las consultoras?

La suba del crudo impulsó aumentos en combustibles y suma presión al índice de precios. Cuánto incidirá en el IPC de cada mes y qué proyectan los analistas para este mes.

A la espera del dato oficial de inflación de marzo , que el INDEC publicará el próximo 14 de abril, las consultoras económicas ya comienzan a delinear sus proyecciones para el mes en curso, en un contexto atravesado por el impacto del precio internacional del petróleo. Aunque algunas de las cifras presentadas son estimaciones preliminares, permiten delinear una tendencia clara para el mes en curso.

Por lo pronto, el salto en el precio de los combustibles de marzo también impactará en el dato de inflación de abril. El fuerte incremento del petróleo Brent, que superó en varias ocasiones los u$s100 por barril durante marzo y llegó a tocar los u$s119 en términos intradiarios, tuvo un traslado parcial a los precios locales, por la decisión del Gobierno de amortiguar su impacto en surtidores.

Según estimaciones de Facimex Valores, el precio de la nafta acumuló una suba del 21,2%, mientras que el Brent avanzó más de 60% entre el 27 de febrero y el 8 de abril -tomando en consideración los precios máximos entre el 27 de febrero y el 7 de abril-. En este contexto, el presidente de YPF, Horacio Marín, anticipó que la compañía no trasladará nuevas variaciones del crudo durante al menos 45 días.

En paralelo, el Gobierno postergó hasta mayo la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), que representa el 15,83% del precio final. Si bien Estados Unidos e Irán alcanzaron una tregua por dos semanas, la situación en el estrecho de Ormuz aún está lejos de resolverse. En este contexto, aunque el Brent podría retroceder transitoriamente a niveles previos al conflicto, YPF mantendría los precios sin cambios durante ese período. Aun así, la dinámica alcista no se detuvo por completo. Facimex indicó que la nafta súper de YPF subió 1,5% en la primera semana de abril, lo que refuerza la presión sobre el índice de precios.

De acuerdo con la sociedad de bolsa, el impacto directo de la suba de los combustibles se ubicaría entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales tanto en marzo como en abril. Sin embargo, advierten que el efecto indirecto podría ser mayor, a través de los costos de transporte y de los sectores que utilizan combustibles como insumo clave. Esto significa que, a pesar de la estabilización que rige este mes, el arrastre de la suba que tuvieron las naftas y el gasoil durante marzo también impactará en el IPC de abril.

En detalle, por la forma en la que se mide la inflación, la fuerte suba que tuvo la nafta súper en el Gran Buenos Aires durante el mes pasado tendrá un impacto en el IPC repartido entre marzo y abril. En el promedio del IPC de marzo daría un alza del 9,7% y se proyecta que arrojaría un incremento promedio del 11,8% para el de abril, por efecto del arrastre estadístico.

Si estos aumentos resultaran representativos a nivel nacional, la incidencia directa sobre el IPC sería de aproximadamente 0,31 puntos porcentuales en marzo y 0,37 puntos en abril. A esto se suma el efecto del gasoil, que sigue una dinámica similar y tiene un peso relevante en la estructura de costos de la economía.

Las primeras proyecciones para abril

Más allá de estas presiones, las principales consultoras coinciden en que la inflación de abril mostraría una moderación respecto de meses previos.

Según EcoGo, el índice general se ubicaría en torno al 2,3%, aunque aclaran que se trata de una estimación preliminar y "sujeta a modificaciones". En este cálculo, el aumento de combustibles deja un arrastre estadístico cercano al 8%, lo que se traduce en un aporte de aproximadamente 0,34 puntos porcentuales a la inflación del mes. A su vez, otros factores también inciden en la dinámica de precios. Entre ellos, se destaca una leve presión en el rubro indumentaria, vinculada al cambio de temporada.

Desde la consultora LCG, comentaron a Ámbito que en abril la estimación de ellos se encuentra en torno al 2,5%, "un pequeño escalón por debajo de marzo, pero todavía con componentes inerciales importantes".

Por otro lado, vale remarcar que se observa que los breakevens de inflación se ubican en torno al 2,5% para abril, luego de un registro más cercano al 3% en marzo, lo que marca una leve moderación en las expectativas, aunque todavía en niveles elevados. Esto coincide con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimó que la inflación se ubicará en 2,6% en abril y que recién perforará el 2% mensual en agosto.

En este marco, el Gobierno sostiene al menos dos anclas clave para contener la dinámica inflacionaria: el tipo de cambio y una política monetaria restrictiva que limita la circulación de pesos. Sin embargo, este esquema también tiene su contracara en una actividad económica mucho más débil concentrada en pocos sectores.

Este equilibrio contribuye a moderar la posibilidad de una aceleración inflacionaria mayor, aunque persisten distorsiones en precios relativos que aún no terminaron de corregirse. Entre ellas, se destaca el caso de los combustibles. Según estimaciones de Adcap Grupo Financiero, el precio de las naftas se ubica aproximadamente un 20% por debajo de la paridad de importación. A esto se suma el congelamiento del ICL, que incide en el precio final en surtidor y refuerza la expectativa de una corrección pendiente en los próximos meses.

En paralelo, la inercia inflacionaria sigue presente, impulsada por ajustes en servicios regulados y no regulados. El sector de telecomunicaciones ya anticipó aumentos superiores al 3% para este mes, mientras que las prepagas avanzan en línea con la inflación del mes previo. Estos incrementos, aunque esperados, continúan presionando sobre el nivel general de precios y condicionan la dinámica inflacionaria de abril y de los próximos meses con niveles todavía en torno al 2%.