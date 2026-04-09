El invento que le puede sacar el trabajo a millones de peluqueros: una impresora de color exacta

Es el terror para los profesionales de este oficio, conocé de qué se trata este nuevo dispositivo que beneficiará a millones de personas.

Malas noticias para los peluqueros, el invento que van a querer millones de personas.

En los últimos años, la tecnología avanzó a pasos agigantados en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y el mundo de la belleza no es la excepción. Desde dispositivos inteligentes hasta herramientas automatizadas, cada vez son más los inventos que buscan simplificar tareas que antes requerían sí o sí de un profesional.

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La innovación no solo apunta a la comodidad, sino también a la personalización. Hoy, gracias a la inteligencia artificial y los sistemas digitales, es posible adaptar productos y servicios a las necesidades específicas de cada persona , algo que hace apenas una década parecía impensado.

En este contexto aparece ColorBox, un revolucionario dispositivo que funciona como una especie de “impresora” de tinturas , capaz de crear el color exacto que quieras desde tu casa, sin necesidad de ir a la peluquería.

ColorBox es un sistema de coloración capilar doméstico desarrollado para que cualquier persona pueda generar su propia tintura personalizada. La clave de este invento es que utiliza una lógica similar a la de las impresoras tradicionales: combina colores base para obtener el tono deseado.

El dispositivo cuenta con cartuchos de colores primarios : amarillo, azul y rojo que, al mezclarse en distintas proporciones, permiten crear miles de tonalidades diferentes. Esto lo convierte en una herramienta ideal tanto para quienes buscan un color específico como para quienes disfrutan experimentar con su look.

Además, utiliza una fórmula semipermanente que no altera el pigmento natural del cabello, sino que deposita color sobre la superficie, lo que hace que el tono se vaya desvaneciendo progresivamente con los lavados.

Kit Colorbox Este nuevo dispositivo es ideal para que busques tu color de pelo en tu casa. Imagen: Zuvi/Omicrono

Cómo funciona la aplicación

El control del dispositivo se realiza a través de una aplicación móvil, que es fundamental para su funcionamiento. Desde allí, el usuario puede elegir entre más de 1.000 tonos preconfigurados o directamente crear uno propio desde cero.

Incluso, la app permite subir imágenes para extraer colores específicos, lo que abre la puerta a una personalización extrema. Una vez seleccionado el tono, el sistema calcula automáticamente las proporciones necesarias de cada color para lograr el resultado buscado.

Otro punto clave es que la aplicación guarda un historial de los colores utilizados, lo que permite repetir fácilmente un tono que haya gustado o hacer pequeños ajustes para perfeccionarlo en futuras aplicaciones.

Qué incluye el kit

El kit de ColorBox está diseñado para ofrecer todo lo necesario para realizar el proceso completo en casa. Incluye una placa de pesaje, cartuchos de color, un recipiente para la mezcla y distintos accesorios para la aplicación.

También trae elementos prácticos como guantes, una varilla mezcladora y un pincel con peine, lo que facilita la distribución del tinte en el cabello de forma uniforme.

A esto se suma un cable USB tipo C para alimentar el dispositivo, completando un sistema pensado para que cualquier usuario pueda convertirse en su propio colorista sin complicaciones.