Legislatura porteña: tras acuerdo PRO, PJ y LLA, sesionarán para designar al Fiscal General y a la Defensora del Pueblo

Las autoridades parlamentarias confirmaron el llamado para el próximo 3 de septiembre. Allí se tratará el pliego de Martín López Zavaleta, quien dejará el interinato para ser oficializado como titular del Ministerio Público Fiscal. También debatirán los cargos en la Defensoría del Pueblo, donde María Rosa Muiños se encamina a renovar.

La Legislatura porteña sesionará el 3 de septiembre para aprobar el pliego de Martín López Zavaleta como Fiscal General y debatirá al continuidad de María Rosa Muiños en la Defensoría.

La Legislatura porteña convocó a una sesión especial para el 3 de septiembre para designar a Martín López Zavaleta como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires . En la misma jornada, tratarán la candidatura para el cargo de Defensores del Pueblo . María Rosa Muiños, actual titular del organismo, se encamina a renovar.

Luego de haberse evaluado los pliegos en el seno de la Junta de Ética y Acuerdos que conduce el peronista Matías Lammens, y tras llevarse a cabo las audiencias formales, las autoridades parlamentarias avanzaron con el llamado a sesionar el primer jueves del mes que viene desde las 12hs.

En un acuerdo con el peronismo , La Libertad Avanza (LLA) y la oposición dialoguista , el oficialismo contará con los dos tercios de los votos para asegurarse el nombramiento formal del actual fiscal interino como titular del Ministerio Público Fiscal de CABA, cargo que ocupa desde marzo a raíz del paso de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia de la Nación.

El pliego del reemplazante de Mahiques fue enviado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y siguió los pasos correspondientes que establece la ley N° 6. El miércoles pasado se presentó durante la audiencia en la Legislatura, en un acto que congregó a los principales actores del Poder Judicial capitalino.

En un discurso de no más de 30 minutos, anticipó que impulsará un Ministerio "eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales" mediante seis pilares que, según dijo, guiarán su gestión. "La primera prioridad es garantizar el acceso a la Justicia de manera real", remarcó

Además, puso énfasis en que la protección reforzada para las víctimas en condiciones de vulnerabilidad se lleve a cabo con un abordaje especifico para cada situación. "Tratar con el mismo protocolo a todas las víctimas no es equidad. La equidad implica reconocer que la desigualdades de origen exigen respuestas diferenciadas", dijo. La persona tiene que salir del proceso habiendo sido escuchada, acompañada y respetada: "Si no es así, el sistema falló".

En otro pasaje de la audiencia, definió al tercer punto: la eficiencia. Es, según afirmó, un "complemento natural de los otros ejes". Para lograrlo, profundizarán las tareas para reducir el tiempo del primer contacto, celeridad en la resolución de los casos sin sacrificar la calidad de la respuesta y optimización de procesos internos.

Luego llamó a diseñar una política criminal "que esté efectivamente al servicio de los vecinos de la Ciudad", propuso dotar al cuerpo fiscal de las herramientas tecnológicas y de Inteligencia Artificial para mejorar el cumplimiento de sus funciones y enfatizó en la necesidad de continuar con el proceso de autonomía, haciendo hincapié en el traspaso total de las competencias del fuero Criminal y Correccional ordinario, así como el del Laboral, Civil y Comercial.

Del acto participaron el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y Francisco Quintana, secretario de Justicia de CABA, como representantes del Poder Ejecutivo. Sentados en las primeras filas estuvieron los jueces del Tribunal Superior Marcela De Langhe y Santiago Otamendi y la presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamón.

López Zavaleta ingresó en el ministerio en 1999. Desde entonces recorrió la mayoría de los escalafones. Fue empleado, escribiente, oficial, luego funcionario y prosecretario administrativo. Se desempeñó como Secretario Administrativo para luego desempeñarse como Fiscal de Primera Instancia, lapso durante el cual tuvo a su cargo las fiscalías especializadas en Violencia de Género y de Ciberdelincuencia.

Desde 2019 ocupó el rol de Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional. En marzo pasado, tras el traspaso de Mahiques a Nación, Macri lo nombro de forma interina como Fiscal General. "Llevó 27 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad, que este año cumplió 28 años", resumió el abogado.

Avanza la designación de María Rosa Muiños en la Defensoría del Pueblo

El 3 de septiembre, Fuerza Buenos Aires se aseguraría los votos para que Muiños siga como presidenta de la defensoría. Una fuente que interviene en las discusiones aseguró a Ámbito que su designación está encaminada. "No debería haber problema", sentenció otra voz con conocimiento de las discusiones.

Pero no todo está dicho. En ese paquete de negociaciones aún esta abierta la definición por los nombres para los cinco Defensores Adjuntos. Pilar Ramírez, jefa de bloque de LLA, busca hacer pesar el volumen de su bancada, actual segunda minoría en el recinto. "La discusión por los defensores adjuntos aún no está cerrada", confesaron desde uno de los bloques.

Si la audiencia por López Zavaleta se nutrió de nombres del Poder Judicial, el acto en el que se presentaron los candidatos que pujan por la Defensoría del Pueblo pintó el cuadro de quienes administran el poder político en la Legislatura.

Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoria General de la Nación y hombre fuerte del PJ porteño, asistió para acompañar a su esposa, la exlegisladora que busca continuar al frente del organismo. A su lado se sentó Daniel Angelici, dirigente de la UCR, principal articulador de las voluntades del oficialismo y miembro de la mesa chica del gobierno de Macri, quien acudió a respaldar a Carlos Palmiotti.

También se congregaron el titular del PJ porteño y senador de La Cámpora, Mariano Recalde, y el exjefe del PJ capitalino, Víctor Santamaría, a escuchar las presentaciones de sus candidatos. Juan Pablo O'Dezaille, Mara Brawer, Juan Manuel Valdés y María Magdalena Tiesso podrían ingresar a una silla como adjuntos.

Desde el PRO pujan por Natacha Yael Steinberg, Directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de CABA, y la abogada Delfina Vila Moret, mientras que en LLA proponen a María Graciela Giorgione y Giselle Furcada.