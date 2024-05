Ley Bases: Martín Lousteau cuestionó las modificaciones y presentó un dictamen propio

“Si lo único que se está diciendo es que las empresas tienen que presentar un plan de desarrollo a proveedores locales, la pregunta es cuán extensa es”, remarcó y en ese sentido continuó: "Cuán intensivo es ese plan, qué pone de su parte, dónde está la transferencia de tecnología, qué hace falta. No hay nada de eso, solo tiene que presentar un plan, y no sabemos si quieren un plan muy profundo o un plan muy somero", cuestionó.

“Estamos dejando abierta la puerta para cualquier cosa, que cualquier cosa pueda ser importada con arancel cero y en un contexto de enorme apreciación del tipo de cambio”, alertó el senador. “Insisto, se puede importar cualquier cosa con arancel cero, inclusive bienes usados, no hay ninguna restricción de ningún tipo, y no son cosas que acá no se fabrican, no son cosas que acá lleva más tiempo o que tenemos el estándar técnico”, subrayó en su discurso.

Por último, Lousteau cerró su intervención en el debate conjunto de la Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales al remarcar: “Tenemos que legislar, sabiendo que lo que hacemos tiene impacto futuro”, concluyó Lousteau.