Ley ómnibus: Gobernadores de JxC apoyan "sin condiciones" y esperan por Ganancias

Caputo no estará presente. El ministro de Economía es el encargado de pisar las transferencias de fondos para los gobernadores, desde partidas para obra pública hasta adelantos del tesoro nacional (ATN) y la eliminación del fondo nacional de incentivo docente (FONID) y el fondo compensador del transporte al interior. El funcionario optó por darle trato VIP a Jorge Macri con quien estará reunido a solas en paralelo al encuentro de los gobernadores en Casa Rosada con el jefe de gabinete y el ministro del interior. Caputo y Macri explorarán alternativas para destrabar el pago de los fondos de coparticipación que la Nación le debe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocidos a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Catarsis de Gobernadores por zoom

Ayer los 10 gobernadores de Juntos hicieron una previa virtual por zoom con catarsis incluida por el recorte de pagos a las cajas jubilatorias. Hubo acuerdo unánime de los afectados en promover una demanda ante la Corte Suprema en el caso de que el gobierno nacional no libere los fondos. "No nos vamos a dejar apretar con plata", fue la sentencia del radical Gustavo Valdes, uno de los más cercanos a Javier Milei. "El correntino no se amansa a guachazos", advirtió el mandatario de la UCR aludiendo a una presunta presión de la Casa Rosada para lograr apoyo a la ley ómnibus que ingresará mañana a la Cámara de Diputados.