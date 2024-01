“Ley ómnibus”: pese a cruces, LLA confía en acuerdo con la oposición

Buena voluntad en avalar puntos fundamentales de la ley por parte de UCR, PRO y bloque federal de Pichetto. No obstante, cayeron mal declaraciones del Presidente. Próximos días, claves para negociación.

“Martes y miércoles serán días clave. Por ahora venimos bien”, dijo a Ámbito uno de los principales negociadores de La Libertad Avanza . Y le bajó el tono a las respuestas que desde esos tres espacios enviaron al presidente, quien cargó contra los diputados antes de viajar a Davos . “Están los que buscan excusas. Pero también es cierto que a muchos les cuesta quedar al lado del kirchnerismo”, mencionó. Otra espada clave en el operativo de seducción para engrosar el bajo caudal de apenas 38 voluntades propias en Diputados agregó a este medio que “el Presidente expresa sus opiniones, y nuestro trabajo es otro”. También, así, calmó las aguas y negó que Milei entorpeciera con sus dichos lo que ya parece un acuerdo con sectores de la oposición: aceptar cambios en la ley sobre temas ligados a retenciones a economías regionales, pesca, hidrocarburos y biodiésel , la no privatización de YPF y el Banco Nación , parte de la reforma política (en especial abortar la circunscripción uninominal que favorece a Buenos Aires). Como contrapartida darle a Milei al menos un año de emergencia con delegación de facultades, así como concederle el paquete fiscal y desregulatorio.

No obstante, molestó a actores de la UCR, el PRO y del bloque federal que Milei haya puesto a todos en la misma bolsa . Esperaban un mensaje constructivo que condiga con el aval que darán al paquete de artículos en el Congreso. “Despejados algunos temas que las provincias pidieron rever en la reunión con Caputo y Francos, mayoritariamente la ley va a salir . El paquete que de verdad le interesa al Gobierno, va a salir ”, sostuvo ante este diario un diputado referenciado en la Liga de Gobernadores de JxC. “ El grueso está para aprobarse , hay un preacuerdo sobre lo que el Gobierno quiere que salga sí o sí. De los 600 artículos, si no salen 400 pega en el palo . Lo de Milei son tiroteos normales, pero da bronca”, expresó otro legislador nacional.

Las expresiones de este bloque de 23 diputados nacionales, que también está integrado por legisladores de Córdoba, la Coalición Cívica y figuras como Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer, pone en evidencia el aumento de la tensión dentro del Congreso con el Gobierno, en el marco del debate.

“Dicha actitud resulta absolutamente inaceptable e injusta, toda vez que el Congreso se encuentra trabajando para dar al Gobierno herramientas legales urgentes para poder afrontar la crisis que atraviesa la Argentina”, dijo un comunicado.

Hacemos Coalición Federal ratificó que su “colaboración para sostener la gobernabilidad sin poner obstáculos”. Las críticas se suman a las que un día antes había vertido el cordobés Rodrigo de Loredo, jefe del bloque UCR, y el gobernador chubutense Ignacio Torres. El radical pidió también rever la anulación de la movilidad jubilatoria, otro de los puntos que podrían trastocarse.

No obstante los gestos a favor del proyecto, desde el seno de Hacemos Coalición Federal confiaron que están haciendo intercambios fundamentalmente con UCR y hasta ahora no tienen un dictamen en común acordado. Los federales proponen que se trate solo en enero lo económico y lo fiscal, dejando el resto del articulado para sesiones ordinarias. En el gobierno descartan esa opción. “La idea es todo, escuchando sugerencias que mejoren el proyecto. Pero no dilatar”, dijeron a Ámbito.

Por otra parte, si bien Unión por la Patria (UP) resiste al proyecto, algunos jugadores del peronismo, en especial los ligados a los gobernadores, empiezan a dar señales de apoyo. Ayer, por caso, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo se reunió con sus diputados nacionales. “Nosotros vamos a acompañar para que al gobierno de Javier Milei le vaya bien. No queremos quitarle las herramientas que este gobierno necesita. Lo que sí lo queremos hacer es preservar la economía y la vida de cada uno y cada una de los tucumanos”, sostuvo Pablo Yedlin tras el encuentro. Antes, Jaldo había avalado las modificaciones para beneficio del biodiésel y del citrus, aunque reclamó el retorno de la cuarta categoría de Ganancias, o bien coparticipar otro impuesto (los peronistas proponen que sea el impuesto al Cheque).

Aval de empresas

Los actores de la sociedad civil que peregrinaron ayer por el Congreso le dieron fortaleza al Gobierno, en especial en el apartado laboral. Hubo lógicos rechazos gremiales, expresados por el cosecretario general de la CGT Héctor Daer y por secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy. Pero las organizaciones empresarias y de pymes pidieron por los cambios en las contrataciones, donde se destacó la intervención de Gustavo Lázzari (ver aparte).

El punto de la mayor empleabilidad que garantizarían las reformas fue retomado en paralelo por el ministro del Interior Guillermo Francos en un encuentro con el director de Alsea Global, Armando Torrado, y su par para Sudamérica, Santiago Farinati. La firma opera locales gastronómicos de las cadenas Starbucks y Burger King en Argentina, América Latina, España y otros lugares del mundo.

“Si tuviésemos menores costos fiscales y laborales, imaginemos el impacto que tendría para el país la cantidad de inversiones que podrían llevarse adelante”, subrayó Francos. “Por ello remarcamos la importancia de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional: en ellas está la clave para generar más inversión y más trabajo”, dijo.

Mientras tanto, en el Congreso hubo reclamos repetidos de las economías regionales, en contra de las retenciones a sus respectivos sectores, como hicieron desde Coninago o los vitivinícolas de Coviar, así como de la industria pesquera nucleadas en la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), puntos que La Libertad Avanza está dispuesto a readecuar.