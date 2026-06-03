Los ADRs caen hasta 4,7%, los bonos retroceden y el riesgo país se acerca a los 500 puntos

La renta fija mundial vuelve a quedar impactada por las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

La deuda soberana en dólares opera con mayoría de bajas en Wall Street ante el crecimiento de la incertidumbre internacional luego de que Irán lanzó misiles contra objetivos en países vecinos y volvió a amenazar con restricciones sobre rutas estratégicas para el transporte de petróleo .

En ese marco, en Nueva York los Bonares alternan subas y bajas, mientras que los Globales caen hasta 0,1% liderados por el Global 2038. Por su parte, el riesgo país se ubica en torno a los 490 puntos básicos.

Entre las noticias que impactan al mercado local, esta mañana se publicó en el Boletín Oficial la reducción de las retenciones al trigo y la cebada a 5,5%, efectiva desde junio de 2026. También se publicó el cronograma de reducción gradual de las retenciones a la soja y sus derivados, que comenzaría en enero de 2027 y continuaría hasta fines de 2028.

Además el martes, la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF para revisar el fallo del 27 de marzo, que había resultado favorable para Argentina. El próximo paso disponible para los demandantes, en caso de que decidan continuar apelando, sería solicitar la revisión del caso por parte de la Corte Suprema.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, destacó que el flujo comercial y liquidaciones de Obligaciones Negociables (ONs) emitidas en el exterior, así como los préstamos locales en dólares permiten al Banco Central (BCRA) mantener el ritmo en la compra de divisas.

Asimismo, aclaró que "la performance relativa y absoluta de la Argentina viene siendo muy positiva" desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente.

ADRs y S&P Merval

En ese marco, el S&P Merval cae 0,9% a 3.195.527,320 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más bajan se encuentran: Grupo Supervielle (-2,5%), BBVA (-2,4%), y Loma Negra (-2,2%).

En Wall Street, los ADRs caen hasta 4,1% de la mano de BBVA, seguida por Grupo Supervielle (-4%) y Telecom (-2,8%). En el otro extremo, algunas energéticas suben lideradas por YPF (+0,9%).