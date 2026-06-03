Vaca Muerta retomó la senda del crecimiento: etapas de fracturas subieron 6,4% en mayo

La actividad de completación volvió a acelerarse en mayo y alcanzó las 2.484 etapas de fractura, el segundo mejor registro de 2026. YPF concentró la mitad de las operaciones del mes, mientras que Halliburton reforzó su liderazgo entre las empresas de servicios.

En los primeros cinco meses del año ya se acumularon 12.198 punciones, según el informe elaborado por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, enviado a Energy Report.

Después del retroceso observado en abril, Vaca Muerta recuperó dinamismo durante mayo y volvió a mostrar el fuerte ritmo de actividad que caracteriza al desarrollo no convencional argentino. Las etapas de fractura alcanzaron las 2.484 operaciones, lo que representó un crecimiento del 6,4% respecto de las 2.335 registradas en abril y convirtió al quinto mes del año en el segundo mejor de 2026, apenas por debajo de marzo, cuando se habían contabilizado 2.616 punciones.

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Los datos surgen del informe mensual elaborado por Luciano Fucello , country manager de NCS Multistage, uno de los principales referentes para medir el nivel de actividad del shale argentino, y fueron enviados a Energy Report.

El repunte permitió que Vaca Muerta acumulara 12.198 etapas de fractura entre enero y mayo , una cifra que confirma que la actividad se mantiene en niveles históricamente elevados pese a la volatilidad observada en algunos meses del año.

La secuencia mensual muestra la intensidad del trabajo en la formación neuquina: enero cerró con 2.392 fracturas, febrero con 2.371, marzo alcanzó el máximo anual de 2.616, abril descendió a 2.335 y mayo volvió a crecer hasta las 2.484 operaciones.

El petróleo sigue empujando el desarrollo

Uno de los datos más relevantes del informe es que el shale oil continúa siendo el gran motor de Vaca Muerta. De las 2.484 fracturas realizadas durante mayo, 2.390 estuvieron vinculadas a proyectos petroleros, equivalentes al 96,2% del total, mientras que apenas 94 operaciones correspondieron a la ventana de gas, concentradas principalmente en los desarrollos de Tecpetrol en Fortín de Piedra.

La diferencia refleja el fuerte atractivo económico que hoy presenta el petróleo no convencional frente a los proyectos exclusivamente gasíferos, a excepción de aquellos vinculados a exportaciones o desarrollos específicos como los que impulsa Tecpetrol.

Más de 110.000 fracturas desde el inicio del shale

La dimensión alcanzada por Vaca Muerta también queda reflejada en los números históricos. Desde que comenzó el desarrollo masivo de la formación, la actividad acumuló 110.619 etapas de fractura.

El crecimiento fue exponencial durante la última década. Mientras en 2016 se registraban apenas 1.716 punciones anuales, en 2025 la actividad alcanzó un récord histórico de 23.894 fracturas, lo que implica un incremento superior al 1.290% en menos de diez años.

Incluso con apenas cinco meses computados, 2026 ya acumula 12.198 etapas, equivalente al 51% de todo lo realizado durante el año récord de 2025.

YPF mantiene un liderazgo aplastante

La actividad de mayo volvió a mostrar el peso específico de YPF dentro del desarrollo de la formación neuquina. La petrolera bajo control estatal completó 1.242 etapas de fractura durante el mes, concentrando exactamente el 50% de toda la actividad registrada en la formación.

Detrás se ubicó Vista Energy con 405 operaciones y una participación del 16,3%, mientras que Chevron sorprendió al ubicarse en el tercer lugar con 188 fracturas, equivalentes al 7,6% del total. Recientemente, la petrolera estadounidense redobló su apuesta por Argentina y presentó una solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de u$s13.800 millones destinado al desarrollo del área El Trapial, en Neuquén.

El ranking mensual continuó con Pan American Energy (178 etapas), Pluspetrol (164), Shell (131), Tecpetrol (94) y Phoenix Global Resources (82).

El ranking histórico de las operadoras

Si se observa el desarrollo acumulado desde el inicio del shale argentino, el dominio de YPF resulta aún más contundente. La compañía suma 53.906 etapas de fractura históricas, lo que representa cerca del 49% de todas las operaciones realizadas en Vaca Muerta desde 2016.

Muy por detrás aparecen Vista Energy con 11.162 fracturas acumuladas, Tecpetrol con 9.834, Pan American Energy con 8.656, Shell con 6.754 y Pluspetrol con 6.660.

La evolución de Vista es particularmente llamativa. La empresa fundada por Miguel Galuccio pasó de registrar apenas 286 fracturas en 2019 a superar las 2.600 en 2025, consolidándose como uno de los actores más dinámicos del shale argentino.

Ranking operadoras etapas de fractura Vaca Muerta Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage

Loma Campana volvió a liderar entre los bloques

A nivel de áreas, Loma Campana volvió a posicionarse como el bloque más activo de toda la formación. El histórico desarrollo operado por YPF registró 689 etapas de fractura durante mayo y se mantuvo como el principal centro operativo de Vaca Muerta.

El segundo lugar correspondió a La Amarga Chica, donde YPF y Vista completaron 323 operaciones, consolidando al área como uno de los proyectos más productivos del país. Bajada del Palo Oeste, el activo insignia de Vista, completó el podio con 260 fracturas.

Más atrás se ubicaron El Trapial, operado por Chevron, Cruz de Lorena de Shell, Fortín de Piedra de Tecpetrol y otros desarrollos que continúan incrementando producción en la ventana petrolera.

Halliburton amplía su ventaja entre las empresas de servicios

El informe también confirma la consolidación de Halliburton como la principal empresa de fractura hidráulica. Durante mayo ejecutó 1.303 etapas de fractura, equivalentes al 52,5% de toda la actividad mensual. La compañía trabajó principalmente para YPF, que aportó 984 operaciones, además de Chevron con 188 y Shell con 131.

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En segundo lugar se ubicó SLB con 651 fracturas y una participación cercana al 26%. Entre sus principales clientes figuraron Vista, YPF y Pan American Energy. Más atrás aparecieron Calfrac con 190 operaciones, Tenaris con 176 y SPI con 164.

La fotografía histórica también muestra el dominio de Halliburton en la formación. Desde 2016 acumuló 47.628 etapas de fractura, equivalente al 43% de todas las operaciones realizadas en Vaca Muerta. En segundo lugar aparece SLB con 34.671 punciones, seguida por Calfrac con 9.962, Tenaris con 8.471 y Weatherford con 4.627.

Un año que apunta a mantenerse en niveles récord

Con 12.198 fracturas acumuladas en apenas cinco meses, Vaca Muerta transita 2026 con una actividad que se mantiene muy cerca de los máximos históricos registrados durante el año pasado.

Si el ritmo actual se sostuviera durante el resto del año, la formación podría volver a ubicarse cerca de las 29.000 etapas de fractura anuales, superando ampliamente el récord de 23.894 operaciones alcanzado en 2025.

El dato confirma que, pese a la volatilidad internacional del precio del crudo y los desafíos logísticos que enfrenta la industria, las operadoras continúan acelerando el desarrollo de los bloques más productivos de la Cuenca Neuquina y consolidan a Vaca Muerta como uno de los principales polos shale del mundo.