Ignacio Torres y Rodrigo de Loredo salieron al cruce con Milei tras las acusaciones al Congreso

El gobernador de Chubut y el jefe del bloque de diputados de la UCR criticaron al Presidente y aseguraron que sus declaraciones "no van a amedrentar su comportamiento".

Por su parte, De Loredo criticó las " acusaciones generalizadas que formula " e instó al mandatario liberal a "denunciarlas e investigar". "En ambos casos el gobierno incumple los deberes de funcionario público. De continuar y no acudir a los tribunales el gobierno, seremos nosotros quienes lo haremos", aseguró.

Días atrás, Milei había asegurado que "la lentitud que le ponen los legisladores" al proceso dentro del Congreso "es porque buscan coimas". El Presidente agregó: "Ojo, no dije todos, pero algunos. A esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado porque esto apunta contra los corruptos que una cosa que buscan es que los proyectos entren en esa dinámica para vender sus votos. Ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta ".

Este domingo, Milei volvió a apuntar contra el Congreso: "Cuanto mayores dilaciones y tonterías se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura", dijo en diálogo con Radio Mitre, y añadió que el Gobierno "entiende" que "el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal".

“En el Congreso o se ponen los pantalones largo para que los argentinos estén mejor o el mercado nos pasa la factura, la responsabilidad allí es para hacer las cosas bien o dedicarse a hacer ‘fulbito’ para la tribuna mientras que le arruinan la vida a los argentinos como han hecho durante los últimos 40 años”, expresó este domingo el Jefe de Estado.

Rodrigo de Loredo e Ignacio Torres respondieron a Javier Milei: "No van a amedrentar nuestro comportamiento"

Luego de las sucesivas acusaciones y advertencias del Presidente contra el Congreso, dos referentes del PRO y de la UCR salieron a responder. Por su parte Rodrigo de Loredo aseguró que las declaraciones "no van a amedrentar" su comportamiento. "Pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados", subrayó.

En esa línea remarcó que "ninguna de las materias abordadas en los paquetes normativos tienen vinculación con la urgente situación económica. Empezando con el DNU, que está operativo y surtiendo efectos desde el 29 de diciembre. De manera que esas herramientas ya las tienen. Y en todo el texto de la ley ómnibus no hay ningún plan monetario ni fiscal de estabilización", apuntó.

"De manera que ni el fracaso de las licitaciones BOPREAL, ni el aumento de la brecha cambiaria ni la escalada inflacionaria pueden encontrar vinculación con el exprés tratamiento que de forma cooperativa le estamos dando a todos sus pedidos. Durante cuatro años el presidente fue determinante en que la inflación es un proceso monetario y no multicausal como siempre argumentó el kirchnerismo, resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria.

Por último, el diputado radical aseguró que el Gobierno mantiene un "pacto de impunidad con el kirchnerismo" y señaló cuatro puntos en los que "está expresado".

"1) Las manifestaciones del gobierno de quitarle la obligación a la oficina anticorrupción de ser querellante en las causas de corrupción. ¿Quién va a acompañar la compleja documental probatoria de las causas de corrupción si el estado se corre de ese rol? 2) La intención del gobierno de que puedan blanquear fondos los funcionarios de la última gestión. 3) La designación y el mantenimiento de funcionarios claves del gobierno anterior en áreas sensibles. 4) Las permanentes declaraciones públicas que buscan darle tranquilidad al peronismo de que no van a ser investigados y que el gobierno no hará nada o que ayudará a encubrir los estructurales desfalcos que recibió nuestro país y nos traen hasta acá", enumeró.

Ignacio Torres advirtió que nadie "tiene la verdad absoluta"

Torres, por su parte, se sumó a los dichos de De Loredo y agregó que los 10 gobernadores del PRO y de la UCR están dando "muestras más que suficientes de acompañamiento y cooperación con un gobierno que asume en una situación crítica resultado de las erráticas políticas que nos sumergieron en la pobreza".

De todos modos, criticó las acusaciones de Milei y apuntó: "Muchos consideramos que la actitud centralista de buscar los objetivos fiscales sólo afectando a las economías regionales y actividades productivas centrales del interior, aumentando la recaudación a través de aranceles no coparticipables son inadmisibles.

"Quiénes queremos que al gobierno nacional le vaya bien y queremos que el país salga adelante con la mayor celeridad posible entendemos también que es necesario una mirada integral y federal sobre impacto de algunas medidas y le pedimos al Gobierno que cuando afirmen como se a dicho públicamente algún delito por parte de cualquier diputado, funcionario actual o de gestiones anteriores, gobernador o intendente, se haga la denuncia correspondiente. En Chubut cada vez que vimos alguna irregularidad no sólo auditamos, sino que hicimos la denuncia correspondiente con nombre y apellido y así lo seguiremos haciendo", enfatizó.

Por último, reconoció: "No podemos afirmar que todo es lo mismo y tampoco creer que alguien tiene la verdad absoluta", y explicó su postura: "Es una actitud que tiende a enriquecer las reformas y mejorarlas. La agresión y las acusaciones no pueden ser el modus operandi para quienes no piensan igual en algún tema".