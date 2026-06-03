La agenda de Javier Milei abre nuevos interrogantes en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea

En medio de la disputa global entre las grandes potencias, Bruselas prioriza la cautela política y busca asegurar su influencia en la región mediante un acuerdo integral que condiciona sus exigencias de política exterior.

Desde Bruselas- A un mes de la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europe a (UE) , el foco de las conversaciones comenzó a desplazarse de los aspectos económicos hacia el terreno político . Mientras ambos bloques avanzan con los primeros pasos de implementación del entendimiento, en Bruselas observan con atención algunas iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei que podrían generar tensiones en una relación que todavía atraviesa una etapa de consolidación.

La preocupación no está vinculada únicamente a cuestiones comerciales. En distintos despachos europeos siguen de cerca la agenda de desregulación promovida por Casa Rosada y el impacto que determinadas reformas podrían tener sobre compromisos internacionales que forman parte del entramado jurídico del acuerdo.

Entre los temas que comenzaron a aparecer en las conversaciones figuran la modificación de la ley de Glaciares y la intención del oficialismo de avanzar con la derogación del etiquetado frontal de alimentos . Aunque ninguna de esas normas forma parte del texto central del tratado, ambas están asociadas a materias especialmente sensibles para la Unión Europea, como la protección ambiental y los estándares de información al consumidor.

Fuentes al tanto de las discusiones reconocieron que cualquier iniciativa deberá ser analizada a la luz de los compromisos asumidos por la Argentina. "Habrá que analizar qué buscan con esas normas y ver si existe compatibilidad con el marco legal internacional" , señalaron ante la consulta de Ámbito .

Sin embargo, la principal inquietud europea excede esos debates específicos. En Bruselas admiten que uno de los temas que más discusiones internas generó durante las negociaciones y también después de la entrada en vigor del acuerdo fueron las reiteradas declaraciones de Javier Milei contra las políticas vinculadas al cambio climático.

La cuestión adquiere relevancia porque la adhesión al Acuerdo de París constituye uno de los pilares sobre los que se edificó el entendimiento entre ambos bloques. La incorporación de compromisos ambientales fue una de las condiciones que permitió destrabar negociaciones que durante años estuvieron atravesadas por cuestionamientos de distintos gobiernos europeos, especialmente aquellos más permeables a las demandas de organizaciones ambientalistas y sectores productivos reticentes a la apertura comercial.

En el seno de la Comisión Europea (CE, órgano ejecutivo de la UE) reconocieron a este medio que los cuestionamientos públicos del Presidente a la agenda climática internacional e incluso sus amenazas de retirar a la Argentina del Acuerdo de París derivaron en múltiples conversaciones internas. Según admitieron, varios países trasladaron su preocupación por la posibilidad de que se apartara de uno de los compromisos considerados esenciales dentro de la arquitectura política del tratado.

No obstante, las mismas fuentes aclararon que, hasta el momento, la Argentina continúa formando parte del acuerdo ambiental y que esa situación es la que prevalece a la hora de evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, separando entre las declaraciones políticas y la vigencia efectiva de los compromisos jurídicos internacionales.

JAVIER MILEI EN NUEVA YORK Javier Milei se manifestó en varias oportunidades en contra de los tratados ambientales. Presidencia

La permanencia argentina dentro del Acuerdo de París aparece hoy como una condición indispensable para evitar conflictos mayores. De hecho, fuentes europeas reconocen que un eventual abandono del tratado abriría un escenario completamente distinto para la relación bilateral y obligaría a revisar aspectos centrales del acuerdo alcanzado con el Mercosur, aunque dicho escenario parece poco posible. La importancia de estos compromisos se comprende mejor cuando se observa la magnitud del entendimiento firmado entre ambos bloques. El acuerdo está compuesto por cerca de 8.000 páginas que abarcan desde cuestiones arancelarias y comerciales hasta regulaciones sanitarias, ambientales, laborales y mecanismos de cooperación política. En Bruselas insisten en que no se trata únicamente de un tratado de libre comercio, sino de un marco integral de asociación estratégica.

Los matices de la Unión Europea a la hora de los acuerdos

Sin embargo, la aplicación práctica de esos principios suele estar atravesada por matices políticos. Aunque la Unión Europea reivindica la defensa de los derechos humanos como uno de los pilares de su política exterior, evita pronunciarse públicamente sobre situaciones concretas que involucran a países miembros del Mercosur. La prudencia responde, en parte, a la necesidad de preservar el delicado equilibrio político que permitió cerrar una negociación que demandó más de dos décadas.

Esa cautela contrasta con la firmeza que el bloque exhibe frente a otros conflictos internacionales. La invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, se transformó en una de las principales banderas diplomáticas europeas y dio lugar a posicionamientos contundentes por parte de Bruselas. La diferencia revela hasta qué punto las consideraciones geopolíticas condicionan la manera en que la Unión Europea decide intervenir en determinados debates.

donald trump xi jinping estados unidos china.jpg La Unión Europea busca reordenarse en el nuevo orden global.

Detrás de esa estrategia también aparece una realidad más amplia. En un escenario internacional crecientemente dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, la Unión Europea busca preservar espacios de influencia global y fortalecer alianzas estratégicas. Funcionarios reconocen en privado que el bloque perdió centralidad frente a las dos grandes potencias y que acuerdos como el alcanzado con el Mercosur constituyen una herramienta clave para sostener su peso económico y político.

Por esa razón, en Bruselas existe una tendencia a evitar que las diferencias coyunturales con determinados gobiernos terminen comprometiendo objetivos de largo plazo. La lógica predominante es que los liderazgos políticos son transitorios, mientras que los acuerdos entre regiones están diseñados para sobrevivir a los cambios de administración y a las oscilaciones ideológicas.

De todos modos, los europeos admiten que las señales son observadas. En un contexto donde las cuestiones ambientales y regulatorias ocupan cada vez más espacio dentro de la agenda comunitaria, eventuales cambios en la ley de Glaciares o en el sistema de etiquetado frontal son interpretados como indicadores sobre la dirección que podría adoptar el gobierno de Milei en otras discusiones futuras.

A un mes de la entrada en vigor del acuerdo provisorio, la discusión deja en evidencia que el futuro del vínculo entre el Mercosur y la Unión Europea dependerá de mucho más que la reducción de aranceles o la apertura de mercados. También estará condicionado por la capacidad de los gobiernos para sostener los compromisos políticos que hicieron posible el entendimiento. Y es precisamente en ese terreno donde algunas de las próximas iniciativas de Javier Milei comenzarán a ser examinadas con atención creciente desde Bruselas. Sin embargo, en la carrera por competir con los precios chinos y el avance cultural del país asiático en la región, el bloque europeo se muestra flexible ante las digresiones del Presidente.