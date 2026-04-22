Por qué recomiendan utilizar polenta para las plantas y para qué sirve + Seguir en









Este alimento mejora la tierra, aleja a los insectos y los resultados que tiene sorprenden a quienes lo implementan en su jardín.

Este ingrediente no solo sirve para la cocina, también es un gran aliado de las plantas. Freepik

Cuidar el jardín no siempre requiere de productos costosos o habilidades profesionales, también existen alternativas mucho más accesibles que pueden mejorar el estado de las macetas con muy poco esfuerzo. Algunas de estas opciones pasan desapercibidas en el día a día, a pesar de estar al alcance de cualquiera.

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Es por eso que un ingrediente común de la cocina empezó a ser popular entre quienes buscan alternativas simples para mantener sus plantas. Si bien su uso no es algo nuevo, sus efectos en el sustrato y su versatilidad son lo que realza su presencia.

Plantas de interior Las plantas de la casa encontraron un nuevo aliado para su cuidado. Pexels Polenta en las macetas: por qué lo recomiendan El uso de la polenta en la jardinería se volvió una práctica frecuente por su impacto positivo en la tierra. A diferencia de otros productos, su acción no actúa directamente sobre las plantas, sino que influye en el entorno donde crecen. Cuando se incorpora en la superficie del sustrato, este ingrediente alimenta a los microorganismos presentes en la tierra como hongos y bacterias, que descomponen sus componentes y liberan nutrientes que las raíces pueden aprovechar, mejorando la estructura del suelo y favoreciendo el desarrollo de las plantas.

Para su aplicación, se puede esparcir una pequeña cantidad sobre la maceta y mezclarla suavemente con la capa superior, así el contacto con la humedad activa el proceso natural de descomposición. Además, este recurso actúa como método preventivo frente a la aparición de malezas. También tiene efectos sobre algunas plagas, en especial las hormigas. No elimina a estos insectos, pero altera su comportamiento, ya que, al ingerirla, su digestión se ve afectada y provoca que dejen de circular por esa zona.

Los beneficios de la polenta para tus plantas Uno de los principales aportes de este producto está en su composición, ya que contiene minerales como el calcio, potasio, magnesio y pequeñas cantidades de nitrógeno, elementos que forman parte del equilibrio del suelo. Pero el beneficio más relevante se da a través de la actividad biológica, al nutrir a los microorganismos, se genera un ambiente más equilibrado para las raíces.

Otro punto a favor es que su acción es gradual, a diferencia de los fertilizantes químicos, que suelen tener un efecto inmediato. Este recurso actúa de manera progresiva, lo que reduce el riesgo de dañar las plantas por exceso de nutrientes. También contribuye a mantener el suelo estable. Un sustrato con buena actividad microbiana suele retener mejor la humedad y sostener una estructura más aireada, dos factores fundamentales para el crecimiento saludable. Por su bajo costo y fácil aplicación, es una alternativa práctica para quienes buscan opciones más amigables con el entorno. Mujer cuidar planta maceta jardín La polenta no solo sirve en la cocina, también tiene grandes efectos en las plantas. Freepik Otros beneficios de la harina de maíz Más allá de su uso en macetas, este producto tiene múltiples aplicaciones dentro del hogar. Una de sus cualidades principales es su capacidad para absorber líquidos y olores, por ejemplo, si se aplica sobre superficies con grasa o humedad. También funciona como abrasivo suave en utensilios, lo que permite remover la suciedad sin que los materiales delicados se dañen. Además, cumple una función similar en el cuidado de mascotas si se aplica en seco sobre el pelaje, ya que ayuda a retirar toda la suciedad antes del cepillado. Además, se puede poner en camas o espacios donde descansan para reducir los olores. Otro uso muy frecuente de la polenta se da en actividades creativas, ya que se emplea en manualidades, mezclas para modelado o incluso como relleno biodegradable.

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