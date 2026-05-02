Día de la Milanesa: versiones XL para festejar al clásico argentino

Se celebra cada 3 de mayo. La fecha surgió a partir de la iniciativa de un grupo de argentinos que hace unos años la promovió desde las redes sociales.

El Día de la Milanesa se celebra el 3 de mayo y como bien se sabe, existen muchísimas variantes a la hora de degustar este plato único y elegido por millones de argentinos . La fecha no recuerda nada en particular, fue elegida de forma azarosa por sus fanáticos a través de una campaña en redes sociales promovida en 2011.

Existe todo tipo de milanesas, de carne, pollo, pescado, de verduras, de soja y se le suman todo tipo de tamaños para las mismas y diversos acompañamientos. A continuación, los mejores restaurantes para degustarlas .

Pepito , es uno de los bodegones más antiguos de la ciudad de Buenos Aires. Un clásico porteño, ubicado en una esquina privilegiada, sobre la calle Montevideo a metros de la concurrida avenida Corrientes. El bodegón, se destaca como un clásico de microcentro y uno de los restaurantes emblema para visitar en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea por sus precios, propuesta y ubicación.

Con porciones abundantes, se destacan sus once opciones de milanesas con los tamaños S, M y L , todas para compartir. Las milas: Simple , Simple con fritas a caballo , Fugazzeta , Napolitana , Completa , Porteña , Argenta , Americana , Pampeana , la clásica Maryland y la especialidad de la casa la milanesa, Pepito 1950 que viene con huevo, panceta, queso azul y papas rejilla.

OLIVERA, EL BODEGÓN

El bodegón Olivera está ubicado en una histórica esquina de 80 años en el barrio de Parque Avellaneda, este antiguo cafetín de inmigrantes se reconvirtió en un referente de la gastronomía local. Leo Díaz, su cocinero, no solo presume de tener la mejor tortilla de la zona, sino también una propuesta de cocina porteña auténtica y a buen precio.

bodegón olivera Av. Olivera 901, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

La especialidad de la casa son sus seis tipos de milanesas, que incluyen opciones de berenjena, napolitanas y la novedosa versión con ñoquis, todas concebidas para compartir y acompañadas por su respectiva guarnición"

ENERO

En Enero Restaurant, las milanesas forman parte de una carta que combina impronta ítalo-argentina y técnicas contemporáneas. Entre los platos más contundentes del menú de este espacio frente al río sobresale la milanesa de entraña, una versión de gran tamaño pensada para compartir, que se trabaja con una marinada de salsa inglesa, perejil, mostaza y ajo en polvo antes de pasar por una cocción lenta que garantiza una textura tierna. Luego se empana en panko amarillo y se fríe hasta lograr un exterior bien crocante. Llega a la mesa con alioli de mostaza antigua y la posibilidad de elegir distintas guarniciones, desde clásicos como puré de papas o papas fritas hasta opciones como batatas al horno de barro, gratén de brócoli y espinaca, zapallo asado con ricota y rúcula fresca o rösti de papas con espárragos y hongos.

Enero - Milanesa Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

La propuesta convive con una alternativa más clásica: la milanesa de ternera con puré, incorporada dentro de la sección pensada para los más chicos.

LA CAPITANA

El espíritu de bodegón porteño de La Capitana atraviesa una carta de platos abundantes, vermuts y recetas que remiten a las mesas de otra época. Entre las opciones más celebradas se distinguen las milanesas de nalga, preparadas a partir de cortes gruesos que descansan durante 24 horas en una marinada de huevo, mostaza, ajo y perejil para lograr una textura tierna y jugosa. De gran tamaño y pensadas para compartir, llegan en dos versiones que retoman clásicos bien reconocibles de la cocina porteña.

La Capitana - Milanesa a la napolitana 1 Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

Por un lado, “La Capitana” se sirve a caballo, coronada con huevo frito y acompañada por papas fritas, en un guiño al plato favorito de Eva Perón. La otra alternativa es a la napolitana, cubierta con salsa fileto, jamón, mozzarella y tomates cherry confitados, junto a una guarnición de papas rústicas. Así, el espacio combina recetas tradicionales y una impronta propia en preparaciones que mantienen la tradición del bodegón y de la mesa compartida.

RIOBA BODEGÓN

En Palermo, Rioba Bodegón posiciona a las milanesas como uno de los ejes de su carta, con porciones de gran tamaño pensadas para compartir entre varias personas. La oferta incluye variantes de carne o pollo, como la milanesa clásica —disponible también en formato individual—, y opciones más completas como la milanesa de la casa, que se sirve con guarnición de papas fritas y papas españolas.

Rioba - milanesa (1) Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.

A su vez, la milanesa napolitana incorpora salsa de tomate, jamón cocido, mozzarella, tomate en rodajas y provenzal, mientras que la suprema Maryland, elaborada con pechuga de pollo, se presenta con salsa blanca gratinada, morrones asados, banana frita y panceta. En todos los casos, las versiones principales se ofrecen con acompañamientos incluidos y responden al concepto de platos abundantes, en línea con la propuesta del restaurante orientada al consumo compartido.

CANTINA RECOLETA

Dentro de una carta que combina platos de impronta casera con formatos pensados para compartir, Cantina Recoleta destaca sus milanesas de gran tamaño como una de las opciones centrales para mesas de dos o tres personas.

Cantina Recoleta - milanesa Dirección: Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

La propuesta incluye versiones de ternera en formato individual y también en porciones extendidas que se sirven con doble guarnición a elección —papas fritas, papas rústicas, puré de papas o ensalada Caesar—. Entre las alternativas se encuentran la clásica, la milanesa con fideos a la manteca de parmesano y pimienta y la milanesa napolitana, con salsa de tomate y queso gratinado, disponible también en tamaño para compartir. En paralelo, la carta suma milanesas de pollo en versiones tradicional y napolitana, igualmente acompañadas por guarniciones a elección, en una sección que apunta a porciones abundantes y a una experiencia de consumo compartido en el restaurante ubicado en Recoleta.

HIERRO BODEGÓN

En Hierro Bodegón, el clásico popular argentino se eleva desde la técnica. La milanesa se prepara con bife de chorizo, en una porción de 200 gramos que pasa por una marinada —el secreto mejor guardado del chef Claudio Román— durante 24 horas, y luego se reboza con una mezcla de pan rallado y panko, logrando una textura crocante que se percibe desde el primer corte.

Hierro Bodegón - mila suiza Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

Sobre esa base, la casa despliega distintas versiones: la napolitana se termina con una pomodoro casera elaborada con tomates reliquia orgánicos y cocción lenta durante tres horas, mozzarella fundida y un pesto propio de albahaca y orégano; la fugazzeta lleva mozzarella gratinada, cebolla morada y común blanqueadas, y se corona con cebolla fresca y pesto, sumando un twist; mientras que la suiza va por un perfil más untuoso, con mozzarella, salsa blanca, condimento en polvo y cilantro picado. Se sirve al plato y puede acompañarse con guarniciones a elección, como papas rotas crocantes o puré cremoso, entre otras opciones. Además, al mediodía, el menú ejecutivo permite armar un recorrido de tres pasos a elección, con principales como la milanesa de cerdo con alioli de limón. Todo sucede en un espacio canchero y moderno, donde la cocina porteña encuentra una versión actual sin perder su esencia.