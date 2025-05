Adrián Toledo: "Nuestros objetivos están alineados en la alta gama"

A.T.: Nuestros objetivos están alineados en la alta gama; es aquí donde la infraestructura que poseemos combinado con los terroir donde da sus mejores frutos. Apuntamos a consumidores curiosos que aprecien el trabajo que lleva detrás cada botella.

P.: ¿Cuáles son los desafíos a futuro para la bodega?

A.T.: Principalmente nuestro compromiso con la calidad, mantener esto es fundamental en cuanto a la producción. Seguir incorporando tecnología que nos permita mejorar la producción en viñedos y en bodega. En lo comercial seguir afianzando la relación con los importadores y abrir nuevos mercados en el mundo.

P.: ¿Cómo ves al vino argentino en el mundo? ¿El Malbec sigue siendo la cepa que nos identifica?

A.T.: Pienso que todavía hay Malbec para rato. No sé si ya tan simple como pedir solamente cualquier Malbec o ir relacionándolo con su origen. Me parece que el camino es como dije anteriormente: cada Malbec al lugar de donde proviene, esto da una nueva visión de nuestra cepa insignia y abre un mundo nuevo. Es un camino largo, pero debemos comenzar

P.: ¿Qué innovación en términos de procesos y/o productos está implementando la bodega?

A.T.: Recientemente inauguramos el restaurante “Infierno” en la planta baja de la bodega y en el subsuelo el primer Petit Cabaret, que llamamos “Purgatorio”, al cual se va a pasar un buen momento mientras se disfrutan de shows de música en vivo y mucha buena onda. El restaurante es de comida consciente y todo está pensando armónicamente para que los comensales puedan disfrutar el paso previo al Purgatorio. Además, invertimos en la compra de una gran cantidad de fudres, acondicionamos la guarda de vinos todo apuntando a resguardar de la mejor manera la expresión de cada línea.

toledo 1.png "Recientemente inauguramos el restaurante “Infierno” en la planta baja de la bodega y en el subsuelo el primer Petit Cabaret, que llamamos Purgatorio”, cuenta Toledo.

Desde los viñedos hemos comenzado por ejemplo con seguimientos de vigor a través de tecnologías de drones para manejar de mejor forma las zonas más pobres en cuanto a los suelos. En bodega siempre se están sumando cosas nuevas, sistemas de desinfección de barricas, instrumentos de laboratorio, sistemas de seguimiento de lotes. Herramientas que nos permiten hacer seguimientos de cada lote para evitar riesgos y preservar todo lo logrado.

P.: Judas, el vino ícono de la bodega Sottano, está cumpliendo 20 años

A.T.: Sí, el Judas Malbec cumple 20 años desde su primera cosecha al igual que la bodega y estamos festejando eso en estas semanas. Es un orgullo haber formado parte desde su nacimiento hasta hoy, contamos además con productos que son de la familia de Judas: la Biblia de Judas (una edición limitada con 3 exponentes de distintas regiones; la Piel de Judas y el Beso de Judas. Y pronto tendremos más novedades, pero no puedo anticipar demasiado.