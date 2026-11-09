Apertura doble en Recoleta: cocina italiana, coctelería de autor y un jardín centenario all day en el Circolo Italiano + Agregar ámbito en









Dos aperturas que recorren la historia de Italia en un mismo palacio: un restaurante de pastas, carnes y pescados con el chef Darío Gualtieri al mando de la cocina y un bar con cócteles con entrada propia y barra del año 1895. Desayuno, almuerzo, merienda, cena y tragos hasta la madrugada, con jardín y salones para eventos, en pleno Recoleta.

Ítalo y Florenzia Bar, un lugar en Recoleta para vivir una verdadera experiencia italiana.

Detrás de la fachada del palacio de Recoleta, en Circolo Italiano, el restaurante Ítalo y Florenzia Bar llegaron en julio con una idea simple: que el lugar se use todo el día. Allí se puede desayunar, almorzar, compartir un brunch o una merienda, cenar o tomarse una copa cuando cae el sol.

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La entrada de Ítalo y Florenzia Bar. El gran nombre de la historia es el de Darío Gualtieri, chef de Ítalo, quien trabajó en La Mansión del Park Hyatt, el Llao Llao y Emporio Armani Caffè; participó del concurso Bocuse d’Or de Lyon y llevó su propio restaurante al puesto 45 de Latin America’s 50 Best. Ahora acompaña la renovación de la carta y por las noches está en la cocina, con la mirada puesta en el norte de Italia y un guiño francés. La conducción del proyecto es de Germán Ruberto, con un recorrido que incluye Italia, pasantías en Francia y dos años en el equipo de Jamie Oliver en Londres.

Germán Ruberto y Darío Gualtieri. La carta de Ítalo va de los antipasti a los mariscos, pasando por pastas, carnes y pescados. Para empezar hay tartare di gamberi, arancini al zafferano sobre pomodoro casero y una schiacciata de mortadela con stracciatella y pesto de albahaca. Después llegan los ravioli di ossobuco con fondo piamontés, el risotto ai funghi y la pesca del día al cartoccio. De noche aparecen platos menos habituales en las cartas italianas de Buenos Aires, como el pato y la anchoa. Al mediodía, el menú ejecutivo y una buena variedad de pastas resuelven un almuerzo ágil.

Las comidas en Ítalo Ristorante. La despensa también cuenta. Las pastas frescas se hacen con sémola rimacinata de trigo argentino molido en Italia, las secas son de marcas como La Molisana, Garofalo, De Cecco y Del Verde, y el aceite de trufa se prepara en casa. El café es Illy, los tés son en hebras y la bodega reúne diez etiquetas italianas. Con el sistema Coravin se pueden pedir algunas de alta gama por copa y probar sin comprometerse con una botella.

La experiencia en Ítalo Ristorante. Florenzia Bar tiene entrada propia desde el palacio y una barra de 1895 que ya vale la visita. La carta de Agostina Elena propone siete cócteles que van de la Antigua Roma a la Italia contemporánea. Il Medioevo mezcla grappa, Strega, manzana verde y ajenjo, Il Rinascimento reúne ron, vainilla, cold brew y mascarpone y La Belle Époque suma gin, jazmín, frambuesa y espuma de flor de saúco. Los prepara la jefa de barra Ludmila Fanoni, de 22 años, que trabaja con técnicas como el fat washing. Hay cuatro opciones sin alcohol y los clásicos de siempre, desde el Spritz y el negroni hasta el Espresso Martini. Para acompañar, tablas de quesos y fiambres, ravioles fritos, bruschette y una hamburguesa de 180 gramos con provolone y cebolla caramelizada.

Florenzia Bar, un lugar para disfrutar en compañía. De mañana y de tarde, el palacio funciona como cafetería, con medialunas de manteca, avocado toast, scones de queso y budines. El jardín, con estatuas, fuentes y un plátano de más de 150 años, es el mejor escenario para un desayuno al aire libre o una copa al atardecer. Los salones de época, en cambio, ofrecen un clima más reservado, y esa combinación explica otra de las vocaciones del lugar: los eventos. Reuniones de empresas, festejos privados y recepciones con cócteles, así como festivales de cocina italiana con chefs invitados —previstos cada quince días— encuentran en Ítalo y Florenzia Bar un marco poco común. Los tragos para disfrutar en Florenzia Bar. Dirección: Libertad 1264, Circolo Italiano, Recoleta.

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