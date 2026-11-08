Día Mundial del Brownie: distintas versiones de un clásico para disfrutar en Buenos Aires.

Con Nutella, dulce de leche, frutos secos, helado y hasta una alternativa keto, distintos restaurantes y cafeterías de Buenos Aires ofrecen preparaciones propias para disfrutar de uno de los clásicos de la pastelería.

Cada 11 de noviembre se celebra el Día Mundial del Brownie , una fecha para homenajear a uno de los clásicos de la pastelería. Con su característica combinación de chocolate, textura húmeda y superficie ligeramente crocante, este postre se convirtió en una opción habitual para acompañar el café, disfrutar durante la merienda o elegir como cierre de una comida.

A lo largo del tiempo, la receta tradicional sumó distintas interpretaciones que incorporan ingredientes y combinaciones de sabores. Desde versiones con nueces, dulce de leche y Nutella hasta alternativas keto, propuestas con helado y postres que utilizan el brownie como base, las opciones se multiplican.

En el marco de esta celebración, distintos restaurantes y cafeterías de Buenos Aires ofrecen preparaciones propias para quienes quieran disfrutar de este clásico. Estas son algunas de las propuestas para conocer y probar.

Con una historia pastelera que se remonta a 1905, La Vicente López Restaurant es un clásico de zona norte. Entre sus opciones se encuentra el brownie en formato mini gateaux, elaborado con chocolate Callebaut, manteca, azúcar, huevos y nueces de productores nacionales . Después del horneado, se incorpora una capa de dulce de leche en el centro, se cubren los bordes con chocolate templado y se completa con merengue italiano. Otra opción es el brownie de chocolate Callebaut con Nutella, nibs de cacao y avellanas fileteadas . Ambas versiones pueden disfrutarse en cualquier momento del día en este espacio que siempre invita al encuentro.

100% keto en Ciro

En sus locales de Palermo y Puerto Madero, Ciro ofrece una versión 100% keto del brownie, preparada con manteca orgánica, harina de almendras, cacao al 100%, xilitol, huevo y esencia de vainilla. La receta prescinde de harinas refinadas, conservantes y azúcares agregados, y tiene un contenido muy bajo de carbohidratos. Se puede pedir para acompañar el desayuno o la merienda, o como parte del brunch keto de la casa. Para quienes prefieren la versión clásica, la propuesta dulce también incluye un brownie tradicional que funciona como base de algunas de sus tortas XL, como la Nutella Ferrero y la Oreo.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Un postre, distintas texturas en Zarautz

Nicaragua 5577, Palermo.

El brownie de Zarautz se prepara con chocolate con leche al 36% y forma parte de Geometría de Chocolate, un postre que reúne distintas intensidades de cacao. La propuesta combina la suavidad del brownie con una laja de chocolate amargo al 70% y una mousse y una ganache de chocolate semiamargo al 60%. Se completa con frutos secos tostados, tierra y crumble de cacao con aceite de oliva y almendras, además de frutos rojos. El restaurante está a cargo del chef Leandro Leyell, quien propone una cocina de mar contemporánea basada en productos argentinos, con foco en los pescados y mariscos del Atlántico.

Dirección: Nicaragua 5577, Palermo.

Con galletita Melba en Merienda

Uriarte 2106, Palermo.

Ubicado frente a la plazoleta William Morris, en Palermo, Merienda propone sabores de la infancia para disfrutar a lo largo del día. Entre sus opciones dulces se destaca el brownie Melba, preparado con chocolate amargo al 75% y galletitas Melba trituradas, que aportan una textura crocante. Se ofrece en cuadrados para acompañar con café de especialidad Drupa o disfrutar en las mesas del salón y al aire libre. Además, puede pedirse en la versión Tibio Brownie Melba, servido con helado de vainilla. Dos formas de disfrutar de este clásico de la pastelería a cualquier hora.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Postre con base de brownie en Bulebar

En el barrio de Saavedra, la carta dulce de Bulebar incluye la Copa Oreo, un postre que reúne distintas texturas y sabores en una misma preparación. Se sirve con una base de brownie húmedo, sobre la que se disponen crema de Oreo, dulce de leche, merengue y salsa de caramelo salado, y se completa con tropezones de chocolate Block o maní, a elección. El bar está ubicado en avenida García del Río 2969 y abre todos los días a partir de las 17 h. Los viernes y sábados suma DJ sets desde las 22 h.

Dirección: Avenida García del Río 2969, Saavedra.

Con frutos rojos en almíbar en Bilbao

En Bilbao, el brownie aparece como una alternativa dulce para compartir y cerrar la mesa que combina la tradición de las tapas españolas con la identidad palermitana. Con una preparación que se distingue por sus texturas y contrastes, se elabora con chocolate semiamargo y se sirve tibio, con un corazón húmedo que concentra su intensidad. La presentación suma helado de crema americana, salsa de chocolate o ganache y frutos rojos en almíbar. Su perfil acompaña especialmente bien el final de un tapeo, después de los sabores salados y especiados de la cocina de Bilbao.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

Versión individual en Las Medialunas del Abuelo

Las Medialunas del Abuelo propone una versión individual de brownie de 7x7 cm.

Entre las opciones para los amantes del chocolate, Las Medialunas del Abuelo propone una versión individual de brownie de 7x7 cm, elaborada con un bizcocho de chocolate húmedo y alto contenido de cacao. Su principal diferencial está en el contraste de texturas: una superficie ligeramente crujiente da paso a un interior suave y húmedo, con trocitos de nueces distribuidos en la preparación que suman un toque crocante. Dirección web.