Los almohadones en los sillones pasaron de moda: la tendencia para 2027 más elegante + Agregar ámbito en









La decoración del living se renueva con una propuesta que prioriza los muebles, las texturas y los espacios despejados para lograr ambientes modernos.

La tendencia para 2027 propone sillones despejados, tapizados con textura y pocos accesorios para lograr un living más elegante.

Durante años, los almohadones decorativos fueron uno de los accesorios indispensables para vestir los sillones y darle personalidad al living. Sin embargo, las tendencias de decoración para 2027 proponen dejar atrás la acumulación de piezas de distintos tamaños y estampados para apostar por una estética más limpia, elegante y funcional.

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La nueva corriente se vincula con el minimalismo cálido, un estilo que busca ambientes visualmente despejados sin perder comodidad. En lugar de cubrir los sillones con numerosos accesorios, la propuesta consiste en destacar sus formas, elegir tapizados con personalidad y sumar pocos elementos que aporten textura y calidez.

Qué reemplaza a los almohadones en la decoración de los sillones La principal apuesta para 2027 es que el sillón se convierta en el protagonista del ambiente. Por eso, ganan espacio los modelos con formas curvas, respaldos envolventes y apoyabrazos redondeados, que aportan movimiento y una apariencia sofisticada sin necesitar demasiados complementos.

Los tapizados también adquieren mayor importancia. Materiales como el lino, el terciopelo y los tejidos con relieve permiten sumar profundidad visual y hacer que el mueble se destaque. Los tonos arena, beige, crudo, gris cálido y marrón son algunos de los preferidos para conseguir una estética sobria y fácil de combinar.

Otra alternativa son las mantas livianas de algodón, lana o fibras naturales. Colocadas sobre uno de los apoyabrazos, aportan una sensación acogedora y permiten incorporar textura sin llenar toda la superficie del sillón. La clave está en elegir un color que acompañe el tapizado y evitar cubrir el mueble por completo.

Cuatro claves para renovar el living con elegancia La tendencia no exige cambiar todos los muebles ni hacer una inversión importante. Con algunos ajustes en la distribución y en los accesorios, es posible conseguir un ambiente más actual y ordenado. Elegir sillones con formas curvas : los respaldos redondeados y los apoyabrazos suaves ayudan a crear una estética contemporánea y menos rígida.

Priorizar los tapizados con textura: el lino, el terciopelo y los tejidos con relieve aportan interés visual, incluso en colores neutros.

Incorporar mantas de fibras naturales: una pieza de algodón o lana sobre un apoyabrazos puede sumar calidez sin recargar el sillón.

Dar protagonismo a las mesas auxiliares: las superficies de madera, piedra o metal permiten exhibir libros, lámparas y objetos de cerámica, y trasladar parte de la decoración fuera del sofá. Cómo lograr un living moderno sin eliminar todos los almohadones Adoptar esta tendencia no significa necesariamente deshacerse de los accesorios que ya están en casa. Una opción sencilla es reducir la cantidad y conservar uno o dos almohadones que combinen con el tapizado y el resto del mobiliario. También se puede elegir una única pieza de mayor tamaño, con una textura marcada o un diseño que funcione como punto focal. De esta manera, el sillón mantiene un detalle decorativo sin recuperar la acumulación de años anteriores. Para completar el cambio, conviene mantener una paleta de colores equilibrada y evitar mezclar demasiados estampados. Los tonos tierra, el blanco cálido, el beige y el gris topo ayudan a conseguir continuidad visual y hacen que los distintos elementos del living se integren. La premisa de la decoración que se proyecta para 2027 es sencilla: menos accesorios y más atención al diseño, los materiales y la distribución. Así, el living puede verse más amplio, elegante y confortable sin necesidad de renovar por completo el mobiliario.

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