¿Por qué guardamos bolsas dentro de otras bolsas? La psicología tiene una respuesta preocupante sobre este hábito

El gesto parece inofensivo, aunque puede vincularse con el apego material, la necesidad de previsión y distintas formas de manejar la incertidumbre.

Algunas conductas habituales pueden convertirse en motivo de preocupación cuando afectan la convivencia dentro del hogar.

En muchas casas argentinas existe un rincón reservado para las bolsas de plástico. Puede estar debajo de la pileta de la cocina, detrás de una puerta o dentro de un cajón. La escena es bastante conocida: una bolsa grande contiene otras más pequeñas , que se guardan por si algún día hacen falta para las compras, los residuos o cualquier imprevisto cotidiano y la ciencia estudia este comportamiento.

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Aunque parece una simple costumbre relacionada con el ahorro y el orden , la psicología permite observar otros aspectos detrás de este comportamiento. La relación con los objetos, la necesidad de sentirse preparado y la dificultad para desprenderse de determinadas pertenencias pueden influir en la decisión de conservar cosas que, a primera vista, parecen tener poco valor.

Guardar bolsas dentro de otras bolsas puede responder a diferentes motivaciones . Una de las más habituales es la intención de aprovechar un recurso que todavía conserva utilidad. En un contexto económico donde muchas familias buscan cuidar cada peso, reutilizar elementos de uso cotidiano tiene una explicación práctica.

Una costumbre doméstica muy extendida puede tener distintas explicaciones relacionadas con los hábitos cotidianos.

Pero también interviene un mecanismo psicológico: la sensación de estar preparado para una necesidad futura . Conservar una bolsa puede transmitir tranquilidad porque representa una solución disponible ante una situación que todavía no ocurrió.

En las personas con trastorno de acumulación, existe una dificultad persistente para desprenderse de pertenencias debido a una necesidad percibida de conservarlas. Esa relación puede estar asociada con la seguridad, la identidad personal y el bienestar emocional. También influye el aprendizaje familiar. Muchas personas incorporaron esta práctica durante la infancia, al observar que sus padres o abuelos guardaban envases, frascos, cajas y bolsas para darles un segundo uso.

Control, ahorro o manía: ¿qué necesidad emocional satisface este comportamiento?

La conservación de objetos también puede relacionarse con la necesidad de mantener cierto control sobre el entorno. Tener bolsas disponibles, ordenadas dentro de una más grande, permite saber dónde están y recurrir a ellas cuando aparece una necesidad concreta.

En ese sentido, el hábito puede generar una pequeña sensación de organización. No hace falta comprar una bolsa nueva ni buscar una alternativa: el recurso ya está guardado en casa. Para algunas personas, esa previsión funciona como una forma de reducir preocupaciones cotidianas.

La psicología también estudia el vínculo emocional que se establece con las pertenencias. Investigaciones sobre el trastorno de acumulación identificaron distintos motivos para conservar objetos, entre ellos evitar el desperdicio, atribuirles un valor sentimental o sentir que desprenderse de ellos implica perder algo significativo.

Los especialistas estudian cómo determinados comportamientos de conservación se vinculan con las emociones y la vida diaria. Magnific

Las pertenencias pueden adquirir un significado relacionado con la identidad, la comodidad y la seguridad. En ciertos casos, incluso objetos de escaso valor económico generan una reacción emocional intensa cuando llega el momento de descartarlos.

También puede aparecer el temor a desperdiciar. Tirar una bolsa que todavía está en buenas condiciones puede provocar culpa, especialmente en personas que crecieron en hogares donde se enseñaba a aprovechar cada recurso. Esa conducta no necesariamente es negativa: reutilizar materiales puede ser una decisión responsable desde el punto de vista económico y ambiental.

El límite entre la previsión práctica y el acaparamiento compulsivo

Conservar bolsas para reutilizarlas no significa tener un trastorno psicológico. La diferencia está en la frecuencia del comportamiento, la cantidad de objetos acumulados y el impacto que esa práctica tiene sobre la vida cotidiana.

El trastorno de acumulación está reconocido como una condición de salud mental y tiene características específicas. Incluye una dificultad persistente para desprenderse de pertenencias, independientemente de su valor económico, debido a una necesidad de conservarlas y al malestar que produce descartarlas.

Además, los objetos acumulados deben generar una congestión que comprometa el uso normal de los espacios de la vivienda. Entre las señales que pueden justificar una consulta profesional aparecen: