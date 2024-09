Así impacta la música triste en nuestro cerebro: afecta más de lo que pensabas

Para algunos, la música triste profundiza y amplifica los sentimientos de dolor; a otros les produce solo melancolía y a otros, los conmueve y les da placer. El filósofo y psicólogo experimental de la Universidad de Yale, doctor Joshua Knobe, llevó a cabo un estudio que fue publicado en The Journal of Aesthetic Education. Este reveló que la gente no escucha canciones tristes para caer en ese sentimiento.