Los cuatro medicamentos comunes que podrían elevar el riesgo de demencia

Los expertos advierten sobre la existencia de fármacos específicos que podrían estar afectando la integridad cerebral de manera más directa de lo que se pensaba.

Hay algunos fármacos que los expertos creen que podrían estar afectando negativamente a la salud cerebral de forma más directa. Cuáles son.

Gran parte de las investigaciones actuales son de carácter observacional, lo que dificulta confirmar si ciertos fármacos son la causa real del aumento en el riesgo de demencia. Sin embargo, los especialistas advierten sobre la existencia de medicamentos específicos que podrían estar afectando la integridad cerebral de manera más directa de lo que se pensaba.

Los fármacos anticolinérgicos representan, posiblemente, el grupo con mayor evidencia científica vinculada al incremento del riesgo de demencia . Su función principal es inhibir la acetilcolina, un neurotransmisor crucial para procesos cognitivos como la memoria y la atención.

Esta categoría incluye desde antihistamínicos de venta libre , usados para alergias o insomnio , hasta medicamentos recetados para la depresión y afecciones urinarias . Mientras que sus efectos inmediatos suelen ser somnolencia y fallos de memoria, su uso prolongado se ha asociado en diversos estudios con un aumento del 50% en las probabilidades de desarrollar demencia.

Respecto a los fármacos antipsicóticos, persiste un dilema causal: no se ha determinado con exactitud si el riesgo de demencia proviene del medicamento en sí, de las patologías tratadas (como la psicosis o la depresión) o si estas últimas son, en realidad, síntomas tempranos del deterioro cognitivo.

Diversas investigaciones vinculan a los antipsicóticos con una mayor probabilidad de demencia y con el deterioro intelectual en adultos de mediana edad; incluso, su uso en pacientes ya diagnosticados se asocia a una mayor tasa de mortalidad.

Pese a estas advertencias, expertos como David Llewellyn, de la Universidad de Exeter, subrayan que en trastornos graves como la esquizofrenia el beneficio inmediato justifica su uso, aunque advierte sobre la necesidad crítica de limitar estas prescripciones cuando se busca meramente controlar conductas en pacientes con demencia.

Benzodiacepinas

Las benzodiacepinas, fármacos diseñados para reducir la actividad cerebral mediante la interacción con neurotransmisores específicos, han sido vinculadas frecuentemente con el riesgo de demencia. Debido a su relación con el deterioro cognitivo, el delirio y el peligro de caídas, la Sociedad Americana de Geriatría desaconseja su uso en adultos mayores.

No obstante, existe un debate científico vigente: dado que la ansiedad y el insomnio pueden ser síntomas prematuros de la demencia, algunas investigaciones recientes plantean que la verdadera causa del declive cerebral podrían ser estas afecciones subyacentes y no el consumo del fármaco en sí.

Inhibidores de la bomba de protones

La relación entre los inhibidores de la bomba de protones (IBP), utilizados contra el reflujo ácido, y la demencia presenta resultados contradictorios en la literatura médica. Mientras algunos estudios sugieren un vínculo, otros no han hallado evidencia concluyente. Una hipótesis plantea que estos fármacos podrían afectar el cerebro indirectamente al reducir la absorción de vitamina B12, cuya deficiencia se asocia al deterioro cognitivo.

Sin embargo, la dificultad para rastrear el consumo de variantes de venta libre, como el omeprazol, complica el análisis de los datos. De hecho, ensayos clínicos rigurosos que compararon el uso de pantoprazol frente a un placebo no detectaron un incremento en el riesgo de demencia tras tres años de seguimiento.