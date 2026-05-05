El hábito diario que aumenta tu ansiedad sin que te des cuenta, según la psicología

Especialistas advierten que un hábito cotidiano relacionado con el celular puede aumentar el malestar emocional sin que lo notes.

El fenómeno está directamente vinculado al uso excesivo de redes y al consumo constante de contenido.

En los últimos años, distintos especialistas en salud mental comenzaron a advertir sobre un hábito cada vez más extendido: el uso compulsivo del celular, especialmente a través del llamado “scroll infinito” . Lejos de ser una conducta inofensiva, la psicología señala que este comportamiento puede aumentar los niveles de ansiedad de forma progresiva, incluso cuando la persona no lo percibe.

Este fenómeno, conocido como "doomscrolling" , consiste en consumir contenido de manera constante, muchas veces negativo o irrelevante, sin un objetivo claro. Esta práctica se volvió cotidiana en millones de personas y tiene efectos directos sobre el bienestar emocional.

El hábito en cuestión es el desplazamiento constante por redes sociales , una conducta que suele darse de forma automática. El gesto de deslizar el dedo por la pantalla, que parece inofensivo, puede transformarse en un comportamiento compulsivo.

Los psicólogos coinciden en que este patrón elimina los momentos de pausa mental. Al no haber un “final” en el contenido, el cerebro pierde la capacidad de decidir cuándo detenerse. Esto genera una sobreestimulación constante , donde la mente recibe información sin procesarla adecuadamente. En consecuencia, se mantiene en un estado de alerta que favorece la aparición de ansiedad.

Además, el consumo repetido de noticias negativas o contenido emocionalmente cargado activa el sistema de estrés del organismo. Esto provoca liberación de cortisol, lo que sostiene una sensación de inquietud constante.

Batería del Celular Imagen: Freepik

Cómo impacta el uso del celular en la salud mental

El impacto de este hábito no se limita a momentos puntuales, sino que se acumula con el tiempo. Diversos estudios muestran que el uso intensivo de redes sociales está directamente asociado con mayores niveles de ansiedad y depresión.

Un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA advirtió que el uso excesivo de pantallas es uno de los factores que más contribuyen al malestar psicológico cotidiano. Entre los efectos más frecuentes aparecen:

ansiedad persistente

dificultad para concentrarse

problemas para dormir

irritabilidad

Estos síntomas no suelen aparecer de forma inmediata, sino que se desarrollan gradualmente, a medida que el hábito se vuelve más frecuente.

Otro punto a considerar es la comparación social. Las redes suelen mostrar versiones idealizadas de la vida de otras personas, lo que puede generar sensación de insuficiencia y afectar la autoestima.

Millones celulares Freepik Freepik

El diseño de las plataformas digitales juega un rol central en este problema. El scroll infinito está pensado para mantener al usuario conectado el mayor tiempo posible, eliminando puntos naturales de pausa.

Esto produce lo que algunos especialistas describen como un estado de “absorción”, donde la persona pierde noción del tiempo y continúa consumiendo contenido sin intención clara. A nivel psicológico, esto tiene varias consecuencias:

disminuye la capacidad de atención

genera fatiga mental

refuerza la necesidad de estímulos constantes

El uso prolongado del celular puede derivar en fenómenos como la nomofobia, que es el miedo a estar sin el teléfono. Esta condición está asociada a ansiedad, estrés e incluso problemas de sueño. El resultado es un círculo difícil de cortar: cuanto más se usa el celular, más aumenta la ansiedad, y esa misma ansiedad lleva a usar aún más el dispositivo como forma de escape.

Uno de los aspectos más complejos de este fenómeno es que suele pasar desapercibido. A diferencia de otros comportamientos problemáticos, el uso del celular está completamente normalizado. Muchas personas no identifican el scroll constante como una conducta perjudicial porque forma parte de la rutina diaria: al despertarse, antes de dormir o en momentos de descanso.

Además, el celular suele utilizarse como una herramienta para evitar emociones incómodas como el aburrimiento, el estrés o la soledad. Esto refuerza el hábito y lo convierte en una respuesta automática frente a cualquier malestar.

Inodoro celular sentado Freepik

Qué dicen los especialistas sobre cómo reducir este hábito

Desde la psicología, la recomendación no es eliminar completamente el uso del celular, sino generar un uso más consciente. Algunas estrategias incluyen limitar el tiempo de exposición, evitar el uso antes de dormir y reducir las notificaciones que generan interrupciones constantes.

También se sugiere reemplazar el consumo pasivo de contenido por actividades que impliquen mayor interacción o concentración, lo que ayuda a reducir la sobreestimulación. El objetivo no es dejar la tecnología, sino recuperar el control sobre el tiempo y la atención.